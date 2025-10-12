حسين أبو العطا عن تعيينه بالشيوخ: ثقة الرئيس السيسي تكليف ومسؤولية وطنية كبرى

أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن تعيينه في مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية رقم 575 لسنة 2025 هو شرف عظيم وتكليف وطني كبير، مشيرًا إلى أن هذه الثقة الغالية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل وسامًا على صدره ومسؤولية ضخمة في خدمة الوطن.

دعم مؤسسات الدولة والدفاع عن مصالح المواطنين

وقال أبو العطا في تصريح خاص لـ صدي البلد، إن هذه الثقة تأتي تتويجًا لمسيرته السياسية ودوره في دعم مؤسسات الدولة والدفاع عن مصالح المواطنين، مؤكداً عزمه على بذل كل جهد من أجل المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية والإصلاح التشريعي التي يقودها الرئيس.

وأضاف أن مجلس الشيوخ يمثل ركيزة أساسية لدعم الحياة السياسية وتعزيز مبدأ الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن دوره في المجلس سيركز على تعزيز الدور الاستشاري في دعم القوانين التي تخدم الوطن وتسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وشدد أبو العطا على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة والأحزاب لتحقيق الاستقرار واستكمال مشروعات التنمية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستكون فرصة حقيقية لترجمة توجيهات القيادة السياسية على أرض الواقع، عبر تطوير التشريعات والمبادرات لخدمة الشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم رئيس حزب "المصريين" تصريحاته بتقديم الشكر للرئيس السيسي على هذه الثقة، متعهداً بأن يكون عند حسن الظن، ويعمل بإخلاص وولاء لخدمة مصر تحت قيادة حكيمة وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.