عمرو الجندي: حققنا 3 انتصارات متتالية.. وهدفنا إسعاد جماهير

أبدي عمرو الجندي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، سعادته لتحقيق الفوز في الـ 3 مباريات بالدورة المجمعة الأولى ضمن منافسات دوري المرتبط، رغم الغيابات العديدة في بداية الموسم.

وقال عمرو الجندي، إن الفريق نجح في افتتاح الموسم بتحقيق الفوز في 3 مباريات أمام الأولمبي وطلائع الجيش وسموحة، مؤكدًا أن الفريق افتقد العديد من اللاعبين بسبب الإصابات المختلفة مثل سيف سمير وعمرو زهران وأحمد أبو العلا وبيبو زهران.

وأشار الجندي إلى أن الفريق حقق العديد من المكاسب قبل الاستعداد للدورة المجمعة الثانية والتي تنطلق يوم الأربعاء المقبل.

ووجه عمرو الجندي رسالة لجماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في انتصارات الفريق خلال الفترة الماضية، وأن اللاعبين تعاهدوا على بذل قصارى جهدهم لإسعادهم بالبطولات هذا الموسم.

وحقق الفريق الأول لكرة السلة رجال تحت قيادة المدرب لينوس جافريل الفوز على الأولمبي ثم طلائع الجيش، قبل الانتصار على سموحة خلال منافسات الدورة المجمعة الأولى ببطولة دوري المرتبط.