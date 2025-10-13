قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع عدد الأسرى الفلسطينيين المشمولين باتفاق الإفراج إلى 1718 بدلا من 1722
ترامب: سمعت أن هناك حربا بين باكستان وأفغانستان.. سأحاول حلها
بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه.. تجديد حبس عصابة المخدرات
ترامب: سأكون فخورا بزيارة غزة وأتطلع للوقوف على أرضها
ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
خبير يكشف السبب الرئيسي وراء تراجع ارتداء الإيرانيات للحجاب
علي جمعة: النبي ﷺ أنسب الناس والله أثنى عليه وشرَّف مكانه وزمانه
ترامب: سمحنا بنشر شرطة تابعة لحماس مؤقتا.. ولدينا ضمانات بشأن غزة
بدء تحرك الحافلات والصليب الأحمر لاستقبال الأسرى الفلسطينيين
كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي
عايز أشرب قهوة.. الناجية من مأساة نبروه تكشف كيف استدرجها الجاني لتنفيذ الجريمة
وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الناجية من جريمة نبروه تكشف مفاجآت جديدة عن حياتها مع قاتل أولاده: طلقني مرتين

الناجية من حادث نبروه
الناجية من حادث نبروه
قسم التوك شو

كشفت نجوى الزيادي، الناجية الوحيدة من جريمة نبروه المأساوية، عن تفاصيل جديدة في أول ظهور لها بعد الحادث، حيث تحدثت عن العلاقة التي كانت تربطها بزوجها قبل الحادث.

صراع دائم مع زوجها

وقالت نجوى خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2، إنها كانت تعيش في صراع دائم مع زوجها، لافتة إلى أنه كان يضغط عليها طوال الوقت، سواء في حياتهم الزوجية أو في تربية الأبناء، وقالت: “كنت خلاص زهقت من حياته، كل يوم نفس المشهد، وكل شوية يزعق ويضغط عليا”.

وأضافت أنها كانت تحاول دائما تهدئة الأمور، لكنها كانت تجد نفسها في نفس الدوامة، حتى جاء اليوم الذي قررت فيه الابتعاد عن كل هذا التوتر، قائلة: 'أنا عارفه إنه هيطلع كل عصبيته ويقول لي أنا آسف بعدين، وكل شيء هيرجع زي ما كان، لكن أنا زهقت'.

وأضافت أنها قررت أن تبتعد عن كل ذلك، ودخلت غرفة النوم وأغلقت الباب بالترباس لكي تهدأ، لكنها فوجئت بعد لحظات بأن الزوج كسر الباب وفتحه بالقوة.

وقالت نجوى إنها شعرت بإرهاق شديد بسبب تصرفاته المستمرة في تحطيم حياتها، وتذكرت اللحظات الصعبة التي عاشت فيها، خاصة بعد أن شعر بأن الحياة الزوجية وصلت إلى نقطة اللاعودة.

وأضافت أنها أخبرته: 'ما عادش في حاجة، أنت فشلت كزوج، لكن ممكن تبقى أب كويس لولادك' وأكدت أنها لم تعد تحتمل أكثر، وأخذت أطفالها في حضنها، ونامت بينهم بعد أن أفرغت كل طاقتها السلبية بالبكاء.

وأضافت نجوى أنها خلال الساعات التي تلت تلك المشادة، قررت أن تتركه نهائيًا، فبينما كان يعتذر ويحاول إصلاح الأمور، أكدت له أنها لم تعد قادرة على تحمل المزيد: 'أنا خلاص، ما عادش عندي طاقة أستحملك'، خلاص خلينا بنحب بعض من بعيد لبعيد كده مش لازم نعيش مع بعض، ما دام أنت عندك صلاحية أن أنت تهني وتجرحني وتبهذلني كل شوية عشان يعني أحنا متجوزين يعني لا خلاص كل واحد يروح لحاله'.

نهال طايل نبروه حادث نبروه كارثه نبروه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير النقل

رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

موعد سقوط الامطار

أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال ساعات

السيارة التي كانت تقل القطريين

تفاصيل حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ.. ونقل الجثامين والمصابين إلى الدوحة

قمة شرم الشيخ للسلام

مصر تعلن قائمة القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا

ترشيحاتنا

مي فاروق

مي فاروق: ألبومي الأخير خطوة مهمة في حياتي..فيديو

فيدرا

مش عايزه شهيد تاني.. فيدرا تنعى صالح الجعفراوي

هاجر الشرنوبي

شايفة فرحة الدنيا في عينيك.. هاجر الشرنوبي تنعى صالح الجعفراوي

بالصور

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

احمد فهمي
احمد فهمي
احمد فهمي

فيديو

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

المزيد