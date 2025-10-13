قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية ليتوانيا يؤكد أهمية أن يتحد العالم لأجل سلام واستقرار دائم في الشرق الأوسط
سفير عمان: مشاركتنا في قمة شرم الشيخ رسالة دعم لجهود إنهاء الحرب في غزة
عاجل| ترامب يغادر مطار بن جوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا.. وميلوني تشيد بدور مصر المحوري في وقف حرب غزة
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
الصحة تواصل تفعيل منظومة القوى العاملة الإلكترونية بمديرية القاهرة
أخبار التوك شو.. ترامب: 20 محتجزا إسرائيليا سيعودون اليوم إلى عائلاتهم.. ولميس الحديدي تعلق على غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ
الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل في قمة شرم الشيخ للسلام| وخبير يحلل
وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض مصر للطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة
عرضوا حياتهم والمواطنين للخطر.. القبض على 3 أشخاص إستعرضوا بسياراتهم بالغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بن رمضان دكة وساسي أساسي .. تشكيل منتخب تونس المتوقع ضد ناميبيا

منتخب تونس
منتخب تونس
القسم الرياضي

يستضيف منتخب تونس نظيره ناميبيا، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب تونس مباراة اليوم دون ضغوط، بعدما ضمن التأهل إلى كأس العالم 2026، في وقت سابق.

ويتواجد محمد علي بن رمضان، نجم النادي الأهلي، على رأس قائمة تونس لمواجهة ناميبيا ومن المرجح أن يتم إراحته في مباراة اليوم بعد حسم التأهل بشكل رسمي.

في المقابل، يدخل منتخب ناميبيا مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، أملاً في التأهل إلى الملحق القاري.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب تونس المباراة بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمى: أيمن دحمان

الدفاع: معتز النفاتي - علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي

الوسط: فرجاني ساسي - إلياس السخيري - إسماعيل الغربي

الهجوم: إلياس سعد - نعيم السليتي - فراس شواط.


ترتيب المجموعة التاسعة

1. تونس – 25 نقطة.
2. ناميبيا – 15 نقطة.
3. ليبيريا – 14 نقطة.
4. مالاوي – 10 نقاط.
5. غينيا الاستوائية – 10 نقاط.
6. ساو تومي وبرينسيب – بلا نقاط.

موعد مباراة تونس وناميبيا والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة تونس وناميبيا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي “حمادي العقربي”، وتذاع عبر قناة إم بي سي 5.

ويتأهل متصدر كل مجموعة في التصفيات الإفريقية إلى كأس العالم مباشرة، بينما ستلعب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني من جميع المجموعات، دورة قارية فاصلة، من أجل تحديد منتخب واحد، سيخوض بعد ذلك دورة فاصلة دولية ثانية ونهائية، والتي ستضم ستة منتخبات من اتحادات القارات المختلفة الأخرى.

ويصعد أفضل منتخبين من المنتخبات الستة التي ستشارك في الدورة الدولية، إلى كأس العالم حتى يُكتمل تشكيل 48 منتخبًا.

منتخب تونس تونس ناميبيا كأس العالم تصفيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

مشغولات ذهبية

بفعل الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ترشيحاتنا

الناقد محمد نبيل

مدير البرنامج العربي بالقاهرة السينمائي: نلتزم بدعم وحضور قوي للسينما العربية في المهرجان

بوستر المستعمرة

قبل عرضه في الجونة.. صدور البوستر الرسمي للفيلم المصري المستعمرة للمخرج محمد رشاد

دينا فؤاد

بالأبيض والأسود .. دينا فؤاد تلفت الأنظار في أحدث ظهور

بالصور

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد