بن رمضان دكة وساسي أساسي .. تشكيل منتخب تونس المتوقع ضد ناميبيا

يستضيف منتخب تونس نظيره ناميبيا، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب تونس مباراة اليوم دون ضغوط، بعدما ضمن التأهل إلى كأس العالم 2026، في وقت سابق.

ويتواجد محمد علي بن رمضان، نجم النادي الأهلي، على رأس قائمة تونس لمواجهة ناميبيا ومن المرجح أن يتم إراحته في مباراة اليوم بعد حسم التأهل بشكل رسمي.

في المقابل، يدخل منتخب ناميبيا مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، أملاً في التأهل إلى الملحق القاري.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب تونس المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: أيمن دحمان

الدفاع: معتز النفاتي - علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي

الوسط: فرجاني ساسي - إلياس السخيري - إسماعيل الغربي

الهجوم: إلياس سعد - نعيم السليتي - فراس شواط.



ترتيب المجموعة التاسعة

1. تونس – 25 نقطة.

2. ناميبيا – 15 نقطة.

3. ليبيريا – 14 نقطة.

4. مالاوي – 10 نقاط.

5. غينيا الاستوائية – 10 نقاط.

6. ساو تومي وبرينسيب – بلا نقاط.

موعد مباراة تونس وناميبيا والقناة الناقلة



وتنطلق مباراة تونس وناميبيا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي “حمادي العقربي”، وتذاع عبر قناة إم بي سي 5.

ويتأهل متصدر كل مجموعة في التصفيات الإفريقية إلى كأس العالم مباشرة، بينما ستلعب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني من جميع المجموعات، دورة قارية فاصلة، من أجل تحديد منتخب واحد، سيخوض بعد ذلك دورة فاصلة دولية ثانية ونهائية، والتي ستضم ستة منتخبات من اتحادات القارات المختلفة الأخرى.

ويصعد أفضل منتخبين من المنتخبات الستة التي ستشارك في الدورة الدولية، إلى كأس العالم حتى يُكتمل تشكيل 48 منتخبًا.