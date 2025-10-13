برشلونة يعلن تشخيص إصابة فيران توريس

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، عن تشخيص إصابة نجمه فيران توريس، التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب إسبانيا.

وقال النادي في بيان: “أكدت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب فيران توريس بآلام عضلية في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى دون وجود إصابة مصاحبة”.

وأضاف: “اللاعب ليس مستبعدًا من اللعب، وسيتبع برنامجًا علاجيًا محددًا”.

أرقام فيران توريس

وشارك فيران توريس في جميع مباريات برشلونة العشر هذا الموسم، وسجل خمسة أهداف، أربعة منها في الدوري وهدف واحد في دوري أبطال أوروبا، كما قدم تمريرة حاسمة في المباراة ضد فالنسيا.

وكان برشلونة تلقى هزيمة قاسية أمام إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف، الأحد الماضي ، في مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في بطولة الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن ريال مدريد متصدر الترتيب.