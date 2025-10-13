مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بزراعي سمالوط بالمنيا

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 5 أشخاص آخرين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي القاهرة أسوان امام مركز سمالوط شمال المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من مركز سمالوط، وأسفر الحادث عن وفاة ناصر. ع 63 سنه، فيما أصيب 5 أشخاص آخرون بكدمات وجروح، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة جاءت نتيجة نزيف بالمخ إثر اصطدام الرأس بجسم صلب، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق