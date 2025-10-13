قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمة شرم الشيخ للسلام| ترامب يغادر مصر بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة
سفير باكستان بالقاهرة يشكر السيسي وترامب: هذا اليوم سيذكر في التاريخ للأبد
قمة شرم الشيخ للسلام تؤكد دعم اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتكريس مسار التسوية السياسية
ترامب: الجيش المصري أحد أقوى الجيوش في العالم
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
أبو هميلة: قمة شرم الشيخ تؤكد دور مصر كمنبر للحوار والسلام العالمي
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده
الرئيس السيسي يشيد بالدور الأمريكي لوقف حرب غزة.. ويؤكد: "خطة ترامب" تتطلب شخصيات استثنائية لتنفيذها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحرية المصري: توقيع وثيقة شرم الشيخ تتويج للدور المصري في إنهاء حرب غزة وترسيخ لمعادلة السلام العادل

عيد عبد الهادي
عيد عبد الهادي
محمد الشعراوي

قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن توقيع الوثيقة الشاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة مع انطلاق فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، بمشاركة قادة مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، وعدد من دول العالم، يمثل حدثًا تاريخيًا يؤكد ريادة الدولة المصرية في توجيه دفة الأحداث بالمنطقة من مسار الصراع إلى طريق السلام.

وأوضح عبد الهادي، في بيان له، أن توقيع هذه الوثيقة في شرم الشيخ — مدينة السلام — هو تعبير عملي عن نجاح الدبلوماسية المصرية في تحقيق التوافق الدولي حول إنهاء الحرب وبدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن ما جرى هو ثمرة جهود متواصلة قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي بحكمة وهدوء، وبدعم من شركاء دوليين أدركوا أن مصر تمتلك مفاتيح الحل وثقة الجميع.

وأضاف عبد الهادي  أن المحادثات الثنائية بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملت رسائل بالغة الأهمية، حيث أشاد ترامب بجهود القيادة المصرية قائلاً: “الرئيس السيسي قام بعمل رائع لإيقاف الحرب في غزة، وهو زعيم قوي تربطني به صداقة وثيقة، وسنعمل معًا حتى النهاية لتحقيق الاستقرار في المنطقة”.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي ثمّن تلك المواقف، مؤكدًا أن “الرئيس ترامب هو الوحيد القادر على إقرار السلام في قطاع غزة”، وموجّهًا له التحية على “تحقيق إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار”، مع التشديد على “ضرورة ضمان دخول المساعدات إلى غزة بشكل مستمر”، حفاظًا على أرواح المدنيين ودعمًا للجهود الإنسانية.

وأكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحزب، أن انعقاد القمة في مصر ليس مصادفة، بل تجسيد لمكانة القاهرة كقلب المنطقة وصاحبة الكلمة الموثوقة في قضاياها المصيرية، لافتًا إلى أن نجاح الجهود المصرية في التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار يعكس توازن سياستها الخارجية وقدرتها على الجمع بين أطراف متباينة المواقف، وهو ما لم تستطع أي دولة أخرى تحقيقه.

واضاف أن وثيقة شرم الشيخ تمثل انتصارًا للإرادة المصرية ولسياسة السلام القائمة على العدالة والإنسانية، مؤكدًا أن مصر ستظل الداعم الرئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني، وأن ما تحقق اليوم هو خطوة أولى نحو سلام دائم وشامل يضع حدًا لسنوات من المعاناة ويفتح الباب أمام مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة بأكملها.

عيد عبد الهادي لجنة المشروعات الصغيرة حزب الحرية المصري إنهاء الحرب في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

رئيس وزراء أرمينيا يلتقي نظيره الباكستاني والرئيس الأذري على هامش قمة السلام بشرم الشيخ

رئيس وزراء أرمينيا يلتقي نظيره الباكستاني والرئيس الأذري على هامش قمة السلام بشرم الشيخ

رئيس وزراء باكستان: الاتفاق على إحلال السلام بغزة هو أعظم يوم في التاريخ الحديث

رئيس وزراء باكستان: الاتفاق على إحلال السلام بغزة هو أعظم يوم في التاريخ الحديث

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع

بالصور

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026

المخرج هادي الباجوري يحتفل بعقد قرانه بعد نجاح هيبتا 2

هادي الباجوري
هادي الباجوري
هادي الباجوري

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

د. عبير عطالله

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

المزيد