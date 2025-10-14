شبانة: بيع محمد عواد سيساعد الزمالك في حل الأزمة المالية

أكد الإعلامي محمد شبانة, أن بيع محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيساهم في حل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.



بيع محمد عواد

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" لا أعرف ما هو العيب في بيع محمد عواد في يناير، من أجل المساعدة في حل الأزمة المالية، ولا أعرف ما يعيب الحارس أو جون إدوار المدير الرياضي في حالة حدوث ذلك".

وتابع:" هناك العديد من الأندية تفعل ذلك من أجل حل الأزمات المالية، والزمالك مطالب خلال الفترة الماضية بتسديد العديد من المستحقات المالية للأندية واللاعبين".

وأضاف:" ما المانع من بيع محمد عواد مقابل 40 مليون أو 50 مليون للمساعدة في حل الأزمة المالية للزمالك".