نصائح للحفاظ على النظام الكهربائي بالسيارات؟

للحفاظ على النظام الكهربائي في سيارتك يجب الاهتمام بالصيانة الدورية لجميع المكونات الرئيسية، من ضمنها، البطارية، والمولد، والأسلاك، والفيوزات .

صائح للحفاظ علي النظام الكهربائي بالسيارات

وذلك لان الحفاظ علي النظام الكهربائي بالسيارات في حالة جيدة، يساعدك علي التحرك بالسيارة في جميع الأوقات، دون الشعور بالقلق تجاة عمل النظام الكهربائي بالسيارة .

نظف الأطراف

تأكد من أن أطراف البطارية نظيفة وخالية من التآكل، واستخدم فرشاة سلكية ومحلول من صودا الخبز والماء لتنظيفها، ثم اشطفها بماء مقطر.

افحص مستوى الشحن

اختبر جهد البطارية بانتظام باستخدام جهاز قياس متعدد، وذلك لان البطارية السليمة يجب أن يكون جهدها 12.6 فولت أو أكثر والمحرك متوقف.

اربطها بإحكام

تأكد من أن البطارية مثبتة بإحكام في مكانها لتجنب الاهتزازات التي قد تقصر من عمرها.

تجنب التفريغ الكامل

لا تفرغ البطارية تمامًا، خاصة في الطقس البارد، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الإلكترونيات.

قيادة منتظمة

القيادة لمسافات قصيرة ومتكررة قد لا تسمح للبطارية بالشحن الكامل، ذلك يجب القيام برحلات أطول بانتظام لتوفير شحن كافي للبطارية.

استبدلها في الوقت المناسب

يتم استبدال معظم البطاريات بعد 3 إلى 5 سنوات، اعتمادًا على عادات القيادة والظروف الجوية.

تجنب التحميل الزائد

لا تشغل الكثير من الملحقات الكهربائية في نفس الوقت، خاصة عندما تكون السيارة متوقفة، لتجنب إجهاد المولد.

افحص الأحزمة

تأكد من أن حزام المولد مشدود بشكل صحيح وليس به تشققات أو اهتراء، واستبدله عند الضرورة.

حافظ على نظافته

حافظ على نظافة المولد من الأوساخ والزيوت لمنع ارتفاع درجة حرارته.

استمع للأصوات

انتبه لأي ضوضاء غير عادية من المولد، منها، أصوات الاحتكاك، لانها قد تكون علامة على وجود مشكلة.

افحص الأسلاك

تفقد الأسلاك الكهربائية بشكل دوري بحثًا عن أي علامات تآكل، أو تلف في العزل، أو توصيلات رخوة، وتأكد من تثبيتها بإحكام.

احتفظ بفيوزات احتياطية

احتفظ بمجموعة من الفيوزات الاحتياطية في السيارة، لان إذا توقف أحد المكونات الكهربائية عن العمل، يمكنك فحص الفيوز واستبداله.

استبدل الفيوزات بشكل صحيح

عند استبدال فيوز محترق، فيجب استخدام فيوز بنفس القيمة المذكورة في دليل السيارة، ولا تستخدم أبدًا فيوز بقيمة أعلى، لان ذلك قد يتسبب في تلف الدائرة.