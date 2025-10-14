مواجهات نارية.. ماذا ينتظر ريال مدريد بعد التوقف الدولي؟

يستعد ريال مدريد لاختبارات صعبة عقب فترة التوقف الدولي الحالية، أبرزها كلاسيكو الأرض ضد برشلونة، 26 أكتوبر الجاري.

وسيواجه ريال مدريد جدولًا مزدحمًا مع ست مباريات في ثلاثة أسابيع، أربع مباريات في الدوري الإسباني ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.

وتأتي المباراة الأولى خارج أرضه، يوم الأحد 19، ضد خيتافي في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.



بعد ذلك، سيلعب الملكي ثلاث مباريات متتالية على ملعب “سانتياجو برنابيو”، الأولى في دوري أبطال أوروبا، ضد يوفنتوس يوم الأربعاء 22 أكتوبر، أما الثانية فهي مباراة الكلاسيكو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني ضد برشلونة، الأحد 29 أكتوبر، والثالثة في الدوري الإسباني أيضاً، ضد فالنسيا، يوم السبت 1 نوفمبر.



مباراتان متتاليتان خارج الديار



وتأتي المباراتان الأخيرتان قبل فترة التوقف الدولي خارج الديار، الأولى لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وستقام على ملعب أنفيلد ضد ليفربول، 4 نوفمبر المقبل.

ويختتم ريال مدريد سلسلة المباريات هذه على ملعب باييكاس، يوم الأحد 9 أكتوبر، في إطار الجولة 12 من الدوري الإسباني.



جدول مباريات ريال مدريد:



• خيتافي - ريال مدريد، 19 أكتوبر.

• ريال مدريد - يوفنتوس، 22 أكتوبر.

• ريال مدريد - برشلونة، 26 أكتوبر

• ريال مدريد - فالنسيا، 1 نوفمبر

• ليفربول - ريال مدريد، 4 نوفمبر

• رايو فاليكانو - ريال مدريد، 9 نوفمبر.