أخبار السيارات| فولفو تودع أشهر سياراتها فجأة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

في خطوة تذكر بتاريخها العريق، كشفت دايهاتسو عن مفهوم جديد لـ “التوكتوك” يدعى ميدجيت إكس، في إطار مشاركتها ضمن جناح تويوتا الأكبر بمعرض اليابان للتنقل 2025، لتعيد تقديم طراز قديم بحلة كهربائية مستقبلية.

أعلنت شركة فولفو السويدية رسميًا عن وقف إنتاج طرازي V90 وV90 كروس كانتري، لتطوي صفحة من تاريخ سياراتها الاستيشن التي امتدت لثماني سنوات منذ ظهورها الأول عام 2016.

كشفت شركة مرسيدس بنز عن أحدث إبداعاتها التصميمية تحت اسم Vision Iconic، وهي سيارة اختبارية كوبيه ثنائية الأبواب تمثل رؤية الشركة لمستقبل سياراتها الفاخرة، وتمزج بين روح التصميم الكلاسيكي المستوحى من ثلاثينيات القرن الماضي والتقنيات الذكية للقرن الحادي والعشرين.

تأتي أوبل فرونتيرا 2025 لتجدد حضور العلامة الألمانية في فئة سيارات SUV الصغيرة، بتصميم عصري وتقنيات متقدمة تجمع بين الأداء العملي والأناقة الأوروبية.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.