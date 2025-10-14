وكيل وزارة بدمياط يوجه بسرعة استكمال سور مركز شباب سيف الدين

في إطار حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، على تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة للنشء والشباب.

قام الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، بزيارة مركز شباب سيف الدين، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير داخل المركز والوقوف على أبرز احتياجاته.

وخلال الزيارة، وجه الدكتور فوزي بسرعة إعداد دراسة شاملة تتضمن مقايسات هندسية دقيقة لاستكمال بناء السور المحيط بالمركز، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والحفاظ على منشآت المركز.

كما شدد على ضرورة إعداد محضر اجتماع لمجلس إدارة مركز شباب سيف الدين، مرفق به مقايسة تقديرية بالأعمال المطلوبة لاستكمال إنشاء السور حول المركز وتركيب بوابة، دون الإضرار بالجار، مع موافاة المديرية بالمحضر بعد توقيعه من أعضاء مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم.

وأكد مدير المديرية أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير مراكز الشباب في مختلف المحافظات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن مركز شباب سيف الدين سيشهد خلال الفترة المقبلة نقلة نوعية بعد الانتهاء من أعمال استكمال السور وتطوير المرافق الخدمية به.

وجاءت الجولة بحضور المهندسة هالة قطارية، مدير إدارة الإنشاءات، ومحمد طنطاوي، رئيس مجلس إدارة المركز، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.