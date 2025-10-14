بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير بسكويت تسنين الأطفال

مع نمو الأطفال وبداية فترة التسنين تحتار العديد من الأمهات حول الوجبات التي يمكن أن تساعد الأطفال على تناول الطعام بشكل منتظم، وتساعد على التسنين، ويعد بسكويت تسنين الأطفال من الأكلات التي انتشرت مؤخرا لتساعد الأطفال على تخطي فترة التسنين الصعبة .

وإليكم طريقة تحضير بسكويت تسنين الاطفال

مقادير بسكويت تسنين الاطفال

كوب من دقيق الأرز

نصف موزة ناضجة ومهروسة جيدًا

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

ماء أو حليب الأم (حسب الحاجة)

خطوات تحضير بسكويت تسنين الأطفال

سخني الفرن على درجة حرارة 160 مئوية.

اهرسي الموز جيدًا، وضيفي دقيق الأرز المطحون وزيت جوز الهند إلى الموز المهروس.

ضعي كمية قليلة من الماء أو حليب الأم تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

افردي العجينة بين ورقتين من ورق الزبدة، ثم قطعي العجينة إلى أشكال صغيرة مناسبة ليد الطفل.

ضعي البسكويت على صينية مبطنة بورق الزبدة.

اخبزي البسكويت في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تصبح جافة من الخارج ولينة قليلًا من الداخل.