أحمد موسى: مصر جاهزة بآلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات لغزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قمة شرم الشيخ كانت كبيرة وحققت نجاحًا كبيرًا للوصول إلى ما تحقق، مشيرًا إلى أن ما حدث بين يناير 2020 وحتى الآن، وبين التهجير الذي قيل عنه في عام 2020، وفي القمة عندما قالوا "لن نُهجر الشعب الفلسطيني"، يعد إنجازًا كبيرًا.

وقال الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من شرم الشيخ خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن ما تحقق جاء نتيجة الإرادة المصرية، عندما قالت مصر "لا للتهجير ولن نشارك فيه"، مؤكدًا أنه لم تتحدث أي دولة في هذا الأمر سوى مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن القمة شهدت حضورًا عالميًا واسعًا، موضحًا أن الاتفاق التاريخي ووقف الحرب تم في شرم الشيخ، وأن إسرائيل تنسحب حاليًا من قطاع غزة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن اليوم يمكن إدخال شاحنات المساعدات، وأن مصر جاهزة بآلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية إلى القطاع.

وأشار إلى أن الرئيس ترامب تحدث عن الدولة المصرية، وعن قوة مصر، وعن الأمن المتوافر فيها والوضع الأمني المستقر، معتبرًا ذلك شهادة مهمة لمصر وأجهزتها الأمنية.