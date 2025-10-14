باسم يوسف يرد على منتقديه: الزمن غيّرنا كلنا

أكد الإعلامي باسم يوسف: “وصلتلي ردود أفعال كثيرة على تواجدي فى الإعلام المصري، وأكتر حاجة أستغربتها اللي يقولك أيه دا دا مش باسم دا أتغير، معلش كلنا أتغيرنا 11 سنة عدت على الناس كلها”.

وأضاف يوسف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “on”: “أنا معدتش باسم بتاع 2011 أنا واحد تاني عندي 51 ومستمتع أني كل شوية بتغير وبتعلم حاجات جديدة، ومصر والناس والظروف بتغيير”.

وتابع: “أمي الله يرحمها قالتلي أعلمها تدخل على اليوتيوب علشان تتفرج علي برنامجي وعلمتها، ودا كانت أسوء غلطة عملتها فى حياتي، قالتالي يا باسم الناس بتشتمني، وهي إنسانة طبيعية شافت ناس غير طبيعية تشتمتها وهي فى بيتها علشان برنامجي، وأمي معرفتش تستمتع بالبرنامج بتاعي".