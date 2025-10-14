هند الضاوي: قمة شرم الشيخ حدثا استثنائيا غيّر مسار الصراع الفلسطيني بعد 70 عامًا

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن قمة شرم الشيخ للسلام كانت قمة تاريخية بكل المقاييس، موضحة أن أحد أهم أسباب تميّزها يتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ كان من الصعب إقناعه بأن السلام هو الطريق الوحيد في هذه المرحلة لوقف المجازر في غزة، وهو موقفًا عظيمًا يؤكد أن خطة السلام ستستمر عبر مراحل أخرى تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية في ظل الاعتراف الدولي.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قمة شرم الشيخ لم تكن عادية، إذ شهدت حضور عدد كبير من القادة والزعماء العرب والأوروبيين، معتبرة أن هذا الحضور الواسع يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إقناع المجتمع الدولي بأن السلام هو الخيار الأوحد لإنهاء الصراع.

وأشارت هند الضاوي، إلى أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية، وكان من الصعب خلال السنوات الماضية إقناع العديد من قادة العالم بعدالتها، إلا أن هذه القمة الاستثنائية، التي لا تتكرر كثيرًا، وضعت للمرة الأولى نقاطًا حقيقية على طريق الحل بعد أكثر من 70 عامًا من الصراع، مؤكدة أن ما بعد هذه القمة سيكون مختلفًا عمّا سبقها.

وشددت هند الضاوي، على أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح، ونجحت مصر في إقناع دول العالم بالرضوخ لخيار السلام، مضيفة أن مصر دولة قوية ذات دور محوري وتاريخي، ولديها رصيد سياسي واقتصادي وثقافي كبير، وهو ما يمنحها نقاط قوة استثنائية في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية.