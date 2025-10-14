قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سميح ساويرس: أحرص أن تكون مشروعاتي مختلفة ولا يوجد مكان مثيل للجونة في مصر
إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
توك شو

هند الضاوي: قمة شرم الشيخ حدثا استثنائيا غيّر مسار الصراع الفلسطيني بعد 70 عامًا

غزة
غزة
عادل نصار

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن قمة شرم الشيخ للسلام كانت قمة تاريخية بكل المقاييس، موضحة أن أحد أهم أسباب تميّزها يتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ كان من الصعب إقناعه بأن السلام هو الطريق الوحيد في هذه المرحلة لوقف المجازر في غزة، وهو موقفًا عظيمًا يؤكد أن خطة السلام ستستمر عبر مراحل أخرى تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية في ظل الاعتراف الدولي.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قمة شرم الشيخ لم تكن عادية، إذ شهدت حضور عدد كبير من القادة والزعماء العرب والأوروبيين، معتبرة أن هذا الحضور الواسع يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إقناع المجتمع الدولي بأن السلام هو الخيار الأوحد لإنهاء الصراع.

وأشارت هند الضاوي، إلى أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية، وكان من الصعب خلال السنوات الماضية إقناع العديد من قادة العالم بعدالتها، إلا أن هذه القمة الاستثنائية، التي لا تتكرر كثيرًا، وضعت للمرة الأولى نقاطًا حقيقية على طريق الحل بعد أكثر من 70 عامًا من الصراع، مؤكدة أن ما بعد هذه القمة سيكون مختلفًا عمّا سبقها.

وشددت هند الضاوي، على أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح، ونجحت مصر في إقناع دول العالم بالرضوخ لخيار السلام، مضيفة أن مصر دولة قوية ذات دور محوري وتاريخي، ولديها رصيد سياسي واقتصادي وثقافي كبير، وهو ما يمنحها نقاط قوة استثنائية في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية.

هند الضاوي قمة شرم الشيخ ترامب السلام

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

أرشيفية

إشادة حقوقية موسعة بفوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي

الكتاب الذهبي

العدد الجديد من الكتاب الذهبي: أقلام واجهت الإرهـ اب.. وكتّاب ومفكرون أسقطوا أقنعة الإخـ وان

جانب من اللقاء

العمال العرب يثمن دور القاهرة في وقف إطلاق النار بغزة

بالصور

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

