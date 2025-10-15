رانيا محمود ياسين: السلام على أرض مصر ليس مجرد اتفاق سياسي بل رسالة روحانية وإنسانية

كتبت الفنانة رانيا محمود ياسين منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عبّرت فيه عن فخرها ببلدها مصر بعد استضافتها توقيع اتفاق السلام، مؤكدة أن الحدث يحمل أبعادًا سياسية وروحانية عميقة.

وقالت رانيا ياسين: “اليومين اللي فاتوا كانا يومين صعبين جدًا، ولم أستطع أن أعبّر عن فرحتي ببلدنا العظيمة التي على أرضها يُوقَّع السلام، لأنها أرض السلام.”

وأضافت أنها لا تنظر إلى الحدث من المنظور السياسي فقط، رغم ما يحمله من فخرٍ وانتصارٍ لمصر وقيادتها الحكيمة في القضية الفلسطينية، بل من منظور روحاني أيضًا، موضحة: “هذه البلاد ذكرت في القرآن خمس مرات، وعلى أرضها تجلى رب العالمين بذاته على جبل الطور، وذُكر فيها قوله تعالى (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين).”

وأكدت أن وقوع هذا الحدث التاريخي على أرض مصر ليس مصادفة، بل دليل على بركتها ومكانتها الخاصة، قائلة: “السلام ليس فقط اتفاقًا سياسيًا، بل رسالة روحانية ومجتمعية بأنّ السلام هو قيمة إنسانية عظيمة، والحمد لله الذي مكّن لهذه الأرض أن تكون صاحبة هذا الحدث التاريخي.”