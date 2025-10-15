قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقنيات ذكية.. توقيع اتفاقية مهمة مع مشغل الخدمات بالمتحف المصري الكبير
وزير الخارجية يتوجّه إلى نيودلهي لتعزيز العلاقات الثنائية
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة وجريئة عبر إنستجرام |شاهد
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية
شريف الجبلي يفتتح الجناح الماليزي بمعرض مصر للطاقة 2025
وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة
الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
محافظ الأقصر يُوجّه بالتحفظ على عربة حنطور.. و«حفاضات الحصان» السبب
مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
هل أرباح الألعاب الإلكترونية حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يجيب
انتبهوا.. تريند الرجل المشرد خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا
ارتقاء 14 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء
فن وثقافة

رانيا محمود ياسين: السلام على أرض مصر ليس مجرد اتفاق سياسي بل رسالة روحانية وإنسانية

يارا أمين

كتبت الفنانة رانيا محمود ياسين منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عبّرت فيه عن فخرها ببلدها مصر بعد استضافتها توقيع اتفاق السلام، مؤكدة أن الحدث يحمل أبعادًا سياسية وروحانية عميقة.

وقالت رانيا ياسين: “اليومين اللي فاتوا كانا يومين صعبين جدًا، ولم أستطع أن أعبّر عن فرحتي ببلدنا العظيمة التي على أرضها يُوقَّع السلام، لأنها أرض السلام.”

وأضافت أنها لا تنظر إلى الحدث من المنظور السياسي فقط، رغم ما يحمله من فخرٍ وانتصارٍ لمصر وقيادتها الحكيمة في القضية الفلسطينية، بل من منظور روحاني أيضًا، موضحة: “هذه البلاد ذكرت في القرآن خمس مرات، وعلى أرضها تجلى رب العالمين بذاته على جبل الطور، وذُكر فيها قوله تعالى (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين).”

وأكدت أن وقوع هذا الحدث التاريخي على أرض مصر ليس مصادفة، بل دليل على بركتها ومكانتها الخاصة، قائلة: “السلام ليس فقط اتفاقًا سياسيًا، بل رسالة روحانية ومجتمعية بأنّ السلام هو قيمة إنسانية عظيمة، والحمد لله الذي مكّن لهذه الأرض أن تكون صاحبة هذا الحدث التاريخي.”

الفنانة رانيا محمود ياسين

