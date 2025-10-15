أحزاب كثيرة دفعت بمرشحين.. خبير: انخفاض معدل أعمار المرشحين بانتخابات مجلس النواب

أكد عبد الناصر قنديل خبير النظم والتشريعات البرلمانية، أنه لا يستطيع أحد التنبؤ بالخطوة المقبلة في سير انتخابات مجلس النواب .

وقال عبد الناصر قنديل في حواره مع الإعلامي محمد شردي في برنامجه " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" هناك حالة اهتمام بمجلس النواب المقبل في الشارع المصري ".



وتابع عبد الناصر قنديل :" هناك عدد كبير من الأحزاب دفعت بمرشحين في انتخابات مجلس النواب المقبلة ".

واكمل عبد الناصر قنديل :" تركيبة البرلمان المقبل سوف تختلف عن تركيبات البرلمان السابق وعدد كبير من الرموز النيابية بدأت تختفي وتركت موقعها وظهرت كوادر جديدة ".

ولفت عبد الناصر قنديل :"هناك انخفاض في معدل الأعمار بين المرشحين بانتخابات مجلس النواب ".