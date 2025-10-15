8 وزراء سابقين يخوضون انتخابات النواب 2025 ضمن القائمة الوطنية

شهدت القائمة الوطنية من أجل مصر، تواجد 8 وزراء سابقين مرشحون لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

وضمت قائمة المرشحين وزراء سابقين عن ثلاثة أحزاب مختلفة، والتي نستعرضهم في التقرير التالي:

الدكتور عصام الجزار

يخوض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق انتخابات مجلس النواب عن القائمة الوطنية بمحافظة القاهرة، ممثلا لـ حزب الجبهة الوطنية.

الدكتور السيد القصير

يخوض الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة السابق انتخابات مجلس النواب عن القائمة الوطنية بمحافظة الغربية، ممثلا لـ حزب الجبهة الوطنية.

اللواء محمود شعراوي

يخوض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية السابق انتخابات مجلس النواب عن القائمة الوطنية في غرب الدلتا، ممثلا لـ حزب الجبهة الوطنية.

المستشار علاء الدين فؤاد

يخوض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون النيابية السابق انتخابات مجلس النواب عن القائمة الوطنية في محافظة القاهرة، ممثلا لـ حزب الجبهة الوطنية.

الفريق محمد عباس حلمي

يخوض لفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني السابق انتخابات مجلس النواب عن القائمة الوطنية بمحافظة القاهرة، ممثلا لـ حزب حماة الوطن.

الدكتور طارق الملا

يخوض الدكتور طارق الملا، وزير البترول السابق انتخابات مجلس النواب عن القائمة الوطنية بمحافظة القاهرة، ممثلا لـ حزب مستقبل وطن.

الدكتور أشرف حاتم

يخوض الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق انتخابات مجلس النواب عن القائمة الوطنية بدائرة غرب الدلتا، ممثلا لـ حزب مستقبل وطن.

الدكتور محمد سعفان

يخوض الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق انتخابات مجلس النواب عن القائمة الوطنية بمحافظة الجيزة، ممثلا لـ حزب مستقبل وطن.