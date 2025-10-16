نجم ريال مدريد يواجه شبح الغياب عن كلاسيكو الأرض

يواجه دين هويسن، نجم ريال مدريد، شبح الغياب عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في 4 أكتوبر ضد فياريال في مسابقة الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، من المتوقع أن يستمر غياب هويسن بين 12 و15 يومًا، مع تبقي 18 يومًا على مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، مما ساد التفاؤل في صفوف الميرينجي.

ومع ذلك، هناك قلق متزايد في ريال مدريد، حيث يخشى النادي التسرع في عودته للملاعب ما يعرضه لانتكاسة جديدة.

يستعد ريال مدريد لاختبارات صعبة عقب فترة التوقف الدولي الحالية، أبرزها كلاسيكو الأرض ضد برشلونة، 26 أكتوبر الجاري.

جدول مباريات ريال مدريد:

• خيتافي - ريال مدريد، 19 أكتوبر.

• ريال مدريد - يوفنتوس، 22 أكتوبر.

• ريال مدريد - برشلونة، 26 أكتوبر

• ريال مدريد - فالنسيا، 1 نوفمبر

• ليفربول - ريال مدريد، 4 نوفمبر

• رايو فاليكانو - ريال مدريد، 9 نوفمبر.