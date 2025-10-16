بعد فحص الأوراق.. 106 مرشحين لانتخابات مجلس النواب بأسيوط

أعلنت لجنة متابعة الانتخابات وتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب بمحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، اليوم الخميس، القائمة المبدئية للمرشحين، وذلك تمهيدًا لفتح باب الطعون والتظلمات.

وأسفرت الكشوف عن استقرار عدد المرشحين على 106 مرشحين، بعد استبعاد 3 متقدمين لعدم استيفائهم الشروط القانونية المطلوبة لخوض السباق الانتخابي.

استبعاد 3 متقدمين

وأوضح مصدر بلجنة متابعة الانتخابات وتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب بمحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، أن اليوم الأخير لتلقي الطلبات شهد إقبالًا ملحوظًا من المرشحين، ليصل العدد الإجمالي إلى 109 مرشحين قبل استبعاد 3 متقدمين.

وأضاف أن القائمة تضم 20 مرشحًا ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية، من بينها: مستقبل وطن، الجبهة الوطنية، حماة الوطن، المصري الديمقراطي الاجتماعي، العدل، والإصلاح والتنمية، والأحرار، بالإضافة إلى عدد كبير من المرشحين المستقلين، من بينهم ضباط شرطة وجيش سابقون، ومحامون، وأساتذة جامعات، من بينهم 6 سيدات.



وأكدت اللجنة أن قرارات الاستبعاد صدرت بعد مراجعة دقيقة لملفات المتقدمين كافة، وأن جميع الإجراءات تمت وفقًا للقانون لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص؛ مشيرًا إلى إرسال كشوف المرشحين المستوفين للشروط إلى الجهات المعنية، تمهيدًا لتعليقها في محكمة أسيوط، استعدادًا لبدء فتح باب الطعون والتنازلات وفق الجدول الزمني المحدد.