طريقة عمل فطائر السبانخ .. بأسهل الخطوات

فطائر السبانخ من المعجنات اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك.

قدمت الشيف توتا مراد، مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطائر السبانخ في البيت.

مقادير فطائر السبانخ

● ٣ كوب دقيق

● ملعقة كبيرة خميرة

● ملعقة كبيرة سكر

● ربع كوب زيت

● ملعقة صغيرة ملح

● ماء دافئ للعجن

للحشو

● سبانخ

● بصل

● ثوم مفروم

● سماق

● ملح

● زبدة

للوجه

● صفار بيضة

● حليب

● سماق

● زعتر

● سمسم

طريقة تحضير فطائر السبانخ