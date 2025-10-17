جومانا مراد تستعرض أناقتها على السجادة الحمراء

حرصت الفنانة جومانا مراد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها في افتتاح مهرجان الجونة.

فستان جومانا مراد



تألقت جومانا مراد في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة، واتسم الجزء العلوي من التصميم بنقشة التايجر أما الجزء السفلي تميز باللون الأسود.



ولم تبالغ جومانا مراد في الإكسسوارات والمجوهرات، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



ومن الناحية الجمالية، بدت جومانا مراد بشعرها المرفوع الذي يتصدر أحدث الصيحات، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.