لن تتوقع.. سعر فستان ريهام حجاج في افتتاح مهرجان الجونة

حرصت الفنانة ريهام حجاج على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في افتتاح مهرجان الجونة.



سعر فستان ريهام حجاج



خطفت ريهام حجاج الأنظار على السجادة الحمراء بفستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش الذهبي اللامع بالكامل.

قد حمل فستان ريهام حجاج توقيع ،Jenny Packham فيما بلغ سعره 17,636 ريال سعودي ، ما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام حجاج على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.