ليلي علوي تبهر متابعيها بـ الأزرق المشجر عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ليلى علوي متابعيها بصورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”.



وظهرت ليلى علوي بإطلالة جذابة لافتة مرتدية بدلة كاجوال باللون الأزرق المشجر ،

ونالت إطلالتها إعجاب جمهورها وزملائها من الوسط الفني، الذين أثنوا على ذوقها الرفيع وحضورها الدائم في المهرجانات الفنية الكبرى بإطلالات تجمع بين الأناقة والكلاسيكية.

وسبق أن بدأت ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، في أول تعاون سينمائي يجمع المخرج هشام فتحي بليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد عدد من الأعمال المميزة التي جمعت بينهما في السابق.

الفيلم من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد.