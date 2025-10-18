النائب أمير هلال يؤدي اليمين الدستورية ويتعهد بمواصلة دعم مسار التنمية تحت قبة الشيوخ

أدى النائب أمير هلال، عضو مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ 2025، موضحا أن تمثيله للمصريين داخل المجلس يعد تكليفا وطنيا ومسئولية كبيرة تتطلب بذل كل الجهود الممكنة لخدمة المواطن المصري.

وقال “هلال” إن مجلس الشيوخ يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وصياغة رؤى مستقبلية تعزز من كفاءة العمل التشريعي والتنفيذي، مشيرًا إلى عزمه على المساهمة الفاعلة في طرح الأفكار والمقترحات التي تسهم في حل القضايا المجتمعية وتدعم مسيرة الدولة نحو التنمية الشاملة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه سيعمل بكل طاقته من أجل رفعة مصر واستكمال مسيرة البناء التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي بثبات وإخلاص، لافتاً إلى أن هذه الدورة البرلمانية ستكون مختلفة، وستشهد ثراءً فى الأداء وكفاءة فى المخرجات، بما يليق بحجم التحديات الوطنية الراهنة، والهدف مواكبة التشريعات أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وصولًا إلى الحلم الأكبر.

وأشار النائب أمير هلال إلى ضرورة توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الراهنة، وتقديم رؤى وحلول عملية تسهم في دعم مسيرة التنمية والبناء، دور مجلس الشيوخ تعزيز الحوار المجتمعي ودعم مسيرة التنمية الاجتماعية، والتعليم، والتدريب، وذلك بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.