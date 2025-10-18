طاقم تحكيم جنوب أفريقي يقود مباراة العودة بين المصري والاتحاد الليبي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الاتحاد الليبي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد الموافق السادس والعشرين من أكتوبر الجاري على ستاد السويس الجديد.

مباراة المصري والاتحاد الليبي

ويضم الطاقم الذي ينتمي إلى جنوب أفريقيا كل من ماكسيكسول بامبيسو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول زاكيلي سيويلا ، ومساعد الحكم الثاني إلفاس سيتول، فيما يتولى باتريك جاسا مهام الحكم الرابع ، بينما يتولى ماكور ماجوك من جنوب السودان مهام مراقب المباراة ، ويتولى الكونغولي رينيه دانيال مهام مراقبة التحكيم.