طاقم تحكيم جنوب أفريقي يقود مباراة العودة بين المصري والاتحاد الليبي

بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
رئيس الشيوخ: المجلس بيت الخبرة التشريعية للدولة.. وسنواصل ترسيخ الديمقراطية وبناء الوطن
محافظات

محمد الغزاوى

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الاتحاد الليبي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد الموافق السادس والعشرين من أكتوبر الجاري على ستاد السويس الجديد.

مباراة المصري والاتحاد الليبي

ويضم الطاقم  الذي ينتمي إلى جنوب أفريقيا كل من ماكسيكسول بامبيسو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول زاكيلي سيويلا ، ومساعد الحكم الثاني إلفاس سيتول، فيما يتولى  باتريك جاسا  مهام الحكم الرابع ، بينما يتولى ماكور ماجوك من جنوب السودان مهام مراقب المباراة ، ويتولى الكونغولي رينيه دانيال  مهام مراقبة التحكيم.

المصري الاتحاد الليبي الكونفدرالية الكاف السويس

