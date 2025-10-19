تصريحاتي تم تحريفها.. أحمد ياسر: كابتن طارق مصطفى مش قابل اعتذاري وبحاول أوصله مش عارف

عبّر أحمد ياسر، لاعب نادي دارنس الليبي الحالي، عن حزنه الشديد بسبب تداول تصريحاته بشكل خاطئ ضد الكابتن طارق مصطفى، مؤكدًا أنه يكنّ له كل الاحترام والتقدير.

وقال أحمد ياسر، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة "DMC":

"كنت ضيفًا في حلقة بإحدى القنوات، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي، لكن في صباح اليوم التالي فوجئت بأن الدنيا مقلوبة، بعدما نُسبت إليّ تصريحات ضد الكابتن طارق مصطفى".

وتابع: "لم أقل ذلك لا تصريحًا ولا تلميحًا، وأنا أكنّ كل الاحترام للكابتن طارق، لكن تم تحريف العديد من التصريحات".

وأضاف: "السؤال الذي وُجه لي كان: ليه المحترفين بيسافروا برّه على طول؟ فقلت إن الموضوع في مصر صعب، لأن بعض الوكلاء ينسقون مع المدربين، والمدربون يحددون أن هذا الوكيل هو من يتولى التعاقدات، وهذا أمر لم أتقبّله".

واستطرد: "أنا لم أتهم أي شخص بعينه، وكنت أتحدث بشكل عام، وغير صحيح أنني اتهمت الكابتن طارق مصطفى، فأنا أحترمه وأقدّره".

وأشار أحمد ياسر إلى أنه حاول التواصل مع الكابتن طارق مصطفى لتوضيح الموقف، قائلًا: "الكابتن طارق لم يقبل اعتذاري حتى الآن، رغم أنني اعتذرت عمّا حدث من سوء فهم، كما أنني أقدّر فارق السن بيننا".

وأضاف: "ما زلت أحاول التواصل مع الكابتن طارق لنقل الصورة الحقيقية له، وقد تدخل بعض الوسطاء من أجل إنهاء سوء الفهم".

واختتم أحمد ياسر حديثه برسالة إلى الكابتن طارق مصطفى قائلًا:

"أمام جماهير مصر، أؤكد أنني أكنّ كل الاحترام، ولا أشكك في أحد، وأقدّر الكابتن طارق مصطفى، وتصريحاتي تم تحريفها تمامًا".