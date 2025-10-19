مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع الوصول في 22 اكتوبر الحُر

تحتفل مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة العمليات الفنية بقطاع المكتبات بأسبوع الوصول الحُر للمرة الثامنة على التوالي خلال الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر، حيث يحتفل العالم بأسبوع الوصول الحُر في شهر أكتوبر من كل عام؛ بهدف إلقاء الضوء على ضرورة الاتجاه نحو إتاحة المعرفة عن طريق النشر المفتوح (Open Access Publishing)، وحتى يتسنى للمجتمع الأكاديمي والبحثي مواصلة التعرف على الفوائد المحتملة للنشر المفتوح أو ذو الوصول الحُر، ولتشجيع المزيد من المشاركة لجعل الوصول الحُر قاعدة جديدة في البحث العلمي المنشور.

ويمثل الوصول الحُر للمعلومات قاعدة نشر تتيح الوصول المباشر والفوري والمجاني لنتائج البحوث العلمية، من مقالات وكتب ورسائل علمية وغيرها عبر الإنترنت، كما تتيح الحق في إعادة استخدامها في أبحاث جديدة.

وعلى هامش الاحتفالية، خصصت مكتبة الإسكندرية ركنًا لمعرفة المزيد عن الوصول الحُر للمعلومات، وذلك بمدخل المكتبة الرئيسية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا. كما سيتم عقد ورشتي عمل متكررة خلال الفترة المذكورة للتدريب العملي على كيفية الوصول إلى موارد الوصول الحُر واستخداماتها، وذلك بمركز تنمية المهارات البحثية بالمستوى السفلي الثالث (B3) بالمكتبة الرئيسية من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرًا.