مرأة ومنوعات

تجميد الخبز.. عادة بسيطة ونتائج مذهلة لمرضى السكر

تجميد الخبز
تجميد الخبز
هاجر هانئ

بعد شراء الخبز من السوق المحلي، قد تكون غريزتك الأولى هي وضعه في الفريزر ومع ذلك، دفعت وسائل التواصل الاجتماعي المزيد والمزيد من الأشخاص إلى تخزين خبزهم في الفريزر قبل تناول الطعام - ولكن ليس من أجل إبقائه طازجا لفترة أطول.

على TikTok، يجادل مجموعة من المهنيين الطبيين والمؤثرين بأن تجميد الخبز قبل تناوله يمكن أن يحسن صحتك البدنية،  في أحد هذه المقاطع التي تمت مشاركتها في أغسطس،  ادعت تانيا إليوت، أخصائية الطب الباطني وأخصائية الحساسية، أن تجميد الخبز لا يحافظ على طاقتك "ثابتة" فحسب، بل يساعدك أيضا على “تجنب ارتفاع السكر الكبير وتحطمه”، تقول أيضا إن الاختراق الغذائي "أفضل لجسمك، خاصة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن".

في حين أن تجميد الخبز لا يضمن فقدان الوزن، إلا أن كمية متزايدة من الأدلة تشير إلى أن هذا الاتجاه يجعل الخبز أفضل بالنسبة لك.

يشرح جوزيف سلهاب، طبيب الجهاز الهضمي في فلوريدا، لصحيفة الإندبندنت أن الخبز المتجمد يغير بنية النشا، مما يخلق نشا مقاوما لا يتم هضمه بالكامل في الأمعاء الدقيقة.

يقول: "بدلا من ذلك، يمر إلى القولون حيث يغذي بكتيريا الأمعاء الصحية وينتج مركبات مضادة للالتهابات". "نظرا لأنه يتم هضمه ببطء أكثر، يتم امتصاص السكريات من الخبز بشكل أكثر ثباتا على مدار اليوم، وحتى أن بعض الأشخاص يلاحظون أنه يبدو أكثر لطفا عند هضمهم وقد يقلل من الانتفاخ مقارنة بتناول الخبز العادي."

يوافق سلهاب على أن عملية الهضم هذه تعني أن النشا المقاوم يتصرف مثل الألياف - وهو عنصر غذائي مفيد للجهاز الهضمي ويخفف من الإمساك.

على غرار الألياف، ينتج النشا المقاوم أحماضا دهنية قصيرة السلسلة، وهي مضادة للالتهابات ويمكن أن "تقوي بطانة الأمعاء، وقد تدعم الصحة الأيضية والمناعية بشكل عام".

يشير أوسيت شريديفي، وهو طاهي مقره كاليفورنيا ولديه أكثر من 20 عاما من الخبرة، أيضا إلى أن النشا الموجود في الخبز قبل التجميد هو مجرد جزيء سكر طويل. وإذا أكلنا ذلك في كثير من الأحيان، فقد يؤدي ذلك إلى مرض السكري وزيادة الوزن.

تناول النشا المقاوم في الخبز لا يدعم صحة أمعائك فحسب، بل يساعدك أيضا على الشعور بالشبع بسرعة أكبر.

يقول شريدفي لصحيفة الإندبندنت: "لا أعتقد أن تجميد الخبز وتحميصه يجمد السعرات الحرارية بشكل مباشر كثيرا، ولكن جميع الفوائد الصحية مجتمعة يجب أن تساعد في تقليل السعرات الحرارية المستهلكة، وتقليل السعرات الحرارية الممتصة".

على سبيل المثال، لا يتم امتصاص النشا بسهولة في الدم، مما يقلل من نسبة السكر في الدم ومؤشر نسبة السكر في الدم."

كانت هناك دراسات مختلفة حول فوائد تجميد الخبز على مر السنين. اختبرت دراسة أجريت عام 2008 في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية الخبز بأربع طرق: طازج ومجمد ومحمص ومجمد ثم محمص. وجدت النتائج أن المشاركين الأصحاء الذين تناولوا الخبز المجمد ثم المحمص لديهم مستويات أقل من السكر في الدم. في الواقع، انخفضت استجابة الجلوكوز لديهم بنسبة تصل إلى 40 في المائة بالمقارنة مع المشاركين الذين تناولوا الخبز الطازج.

المصدر: independent

