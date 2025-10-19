قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يبحثان إعمار غزة وحل الدولتين وتكثيف التعاون الثنائي
إسرائيل تقرر غلق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة
وزير إسرائيلي يطالب باستئناف الحرب على غزة في أسرع وقت.. تفاصيل
فريق زد يهزم بتروجيت بهدفين في الدوري
الدوري الإنجليزي| مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول بهدف نظيف في الشوط الأول
ستر حقيقي للفتاة.. أمين الإفتاء يوضح مواصفات الحجاب الشرعي الصحيح
وزير الخارجية يشارك في جلسة رفيعة حول البحر الأحمر بمنتدى أسوان للسلام
تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها
تسليم 11 شهادة مزاولة حرفة| توفير فرصة عمل لسيدة من ذوى الهمم بالأقصر
عماد الدين حسين: الرئيس السيسي صارح الشعب حول ضرورة الإجراءات الاقتصادية الصعبة
تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش في الدوري المصري
جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026 للموظفين بالدولة والقطاع الخاص
أخبار البلد

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2025

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2025
خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2025
عبد الفتاح تركي

يشهد محرك البحث خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة في معدلات البحث عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2025، إذ يسعى العديد من المواطنين من ذوي الإعاقة إلى معرفة موقف طلباتهم للحصول على السيارات المجهزة طبيًا، والتي تُعد من أبرز التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية لدعم هذه الفئة وتمكينها من الاندماج في المجتمع.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي منصة إلكترونية مخصصة للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الجمارك، تسهيلًا لإجراءات المتابعة وتقليلًا للوقت والجهد المبذول في الإجراءات الورقية.

حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين

المنصة الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي 2025

تأتي المنصة الرقمية الجديدة في إطار خطة الدولة للتحول الإلكتروني الشامل، إذ تتيح للمواطنين من ذوي الإعاقة إمكانية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي دون الحاجة إلى زيارة مقرات اللجان أو المكاتب المختصة.
ويتمكن المستخدم من الدخول إلى الموقع الرسمي لمنظومة سيارات ذوي الإعاقة من خلال الرابط الذي خصصته الوزارة، ليتمكن بعدها من الاطلاع على نتيجة الفحص الطبي بشكل فوري بعد إدخال بياناته الشخصية.

سيارات المعاقين

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2025

حددت وزارة الصحة خطوات واضحة يجب اتباعها من قبل المتقدمين للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي، وجاءت الخطوات الآتية على النحو الآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنظومة سيارات ذوي الإعاقة من خلال الرابط المخصص.

اختيار أيقونة «الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي».

إدخال الرقم القومي بدقة في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على زر «استعلام» لعرض النتيجة.

تظهر النتيجة في الحال بإحدى الحالات الثلاث الآتية: مقبول / مرفوض / تحت المراجعة.

وفي حال ظهور النتيجة مقبول، يمكن للمتقدم متابعة إجراءات استلام السيارة المجهزة والمعفاة من الجمارك وفق التعليمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما إذا كانت النتيجة مرفوض، يحق للمتقدم تقديم تظلم رسمي أو حجز موعد جديد للكشف الطبي خلال المدة المحددة، لضمان دراسة حالته الصحية مرة أخرى بدقة.

رفع حظر بيع سيارات المعاقين

شروط الحصول على سيارة مجهزة للمعاقين 2025

وضعت وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على السيارات المجهزة للمعاقين لعام 2025، وجاءت هذه الشروط كالآتي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

أن تكون الإعاقة تستدعي استخدام سيارة مجهزة طبيًا.

أن تبلغ نسبة الإعاقة 35% فأكثر طبقًا لنتيجة الفحص الطبي المعتمد من اللجنة المختصة.

ألا يكون المتقدم قد سبق له الحصول على سيارة مجهزة ضمن البرنامج الحكومي.

وتهدف هذه الشروط إلى ضمان وصول الخدمة لمستحقيها الحقيقيين من ذوي الإعاقات التي تعيقهم فعليًا عن الحركة أو استخدام وسائل النقل التقليدية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع السيارات.

سيارات المعاقين

الأوراق المطلوبة للتقديم على سيارات المعاقين 2025

أوضحت وزارة الصحة الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب الحصول على سيارة مجهزة طبيًا، وهي الآتية:

عدد 3 صور شخصية حديثة.

أصل المؤهل الدراسي لإثبات المستوى التعليمي.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

تقرير طبي حديث يوضح نوع الإعاقة ومدى احتياج الحالة إلى سيارة مجهزة.

إيصال مرفق حديث سواء كهرباء أو مياه أو غاز لإثبات محل الإقامة.

ويتم رفع هذه المستندات عبر المنصة الإلكترونية أثناء عملية التسجيل، ليتم بعد ذلك تحديد موعد الكشف الطبي في اللجنة المختصة طبقًا للمحافظة.

أهمية الكشف الطبي في منظومة سيارات المعاقين

يمثل الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين خطوة جوهرية في تحديد مدى استحقاق المتقدم للحصول على السيارة، حيث تقوم اللجنة الطبية المختصة بتقييم الحالة الصحية بدقة وفق معايير طبية معتمدة.

كيفية فك حظر سيارات المعاقين

يُسهم هذا الإجراء في ضمان توجيه الدعم للفئات التي تحتاج فعليًا إلى سيارات مجهزة تساعدها على التحرك بسهولة، ما يعزز من مبدأ تكافؤ الفرص ويدعم جهود الدولة في تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في الحياة العامة.

دعم حكومي متواصل لذوي الإعاقة في مصر

تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة من خلال تقديم العديد من البرامج الخدمية والدعم اللوجستي، ويأتي برنامج السيارات المجهزة للمعاقين في مقدمة هذه المبادرات.

وتسعى الدولة عبر وزارة الصحة ووزارة التضامن إلى تطوير المنظومة الإلكترونية باستمرار لتقليل فترات الانتظار، وتيسير إجراءات الاستعلام والحجز، وضمان وصول الخدمة إلى جميع المحافظات بسهولة وعدالة.

الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2025 الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي سيارات المعاقين في مصر شروط الحصول على سيارة مجهزة رابط منظومة سيارات ذوي الإعاقة حجز سيارات المعاقين 2025 نتيجة الكشف الطبي وزارة الصحة التقديم على سيارات ذوي الإعاقة وزارة التضامن الاجتماعي موقع الاستعلام عن كشف سيارات المعاقين

