للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب
وزير الأوقاف يستقبل وزير خارجية المالديف لبحث تعزيز التعاون الدعوي والتدريبي
أحمد موسى: نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر
أحمد شوبير: ليفربول في أزمة حقيقية.. والموسم مهدد بأن يكون للنسيان
الأهلي براند.. ياسين منصور: الأحمر يستحق اللعب في أوروبا
خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025.. دليلك الشامل
أحمد موسى: على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين متحف اللوفر
تعرف علي برنامج الأهلي استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري
بقوة 737 حصانًا.. انطلاق الوحش الصيني BYD ليوبارد 8
بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع
الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن
أهلي 2005 يفوز على بيراميدز برباعية في دوري الجمهورية للشباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

Redmi K90 Pro Max قادم بصوت قوي بتقنية 2.1 ومضخم Bose مذهل

Redmi K90 Pro Max
Redmi K90 Pro Max
احمد الشريف

هاتف Redmi K90 Pro Max يضع معياراً جديداً لجودة الصوت في الهواتف الذكية من خلال دعمه لنظام صوتي قوي بتقنية 2.1 الفريدة، بالتعاون مع العلامة الصوتية الشهيرة Bose، ليقدم تجربة صوتية استثنائية بحضور فعلي للمضخم الصوتي "Subwoofer" في هيكل الجهاز.​

الهاتف يأتي لأول مرة بنظام 2.1 Channel Audio مخصص، حيث يحتوي على ثلاثة مكبرات صوت:

مكبرين ستيريو أماميين للصوت المحيط عالي النقاء.​

مكبر إضافي مدمج على ظهر الجهاز يحمل شعار Bose، يعمل فعلياً كمضخم صوت "Subwoofer"، ليعالج النغمات المنخفضة ويوفر قوة وضخامة في الصوت، ويوصّل تجربة عميقة أثناء مشاهدة الأفلام أو الألعاب أو الاستماع للموسيقى.​

هذا التعاون بين Redmi وبوز يُعد طفرة تقنية كبيرة تمثل نقلة في سوق الهواتف الذكية، خاصة أن مكبر الصوت الثالث يمنح Redmi K90 Pro Max صوتاً ثرياً وحضوراً واضحاً للجهير مقارنة بمعظم الهواتف التي تفتقر لهذه الخاصية الاحترافية.​

لمسات التصميم والتفاعل مع التجربة الصوتية

في التصميم، تم وضع مكبر الصوت الدائري بجانب وحدة الكاميرا مع العلامة التجارية الشهيرة "Sound by Bose"، ما يُبرز الطابع المبتكر للهاتف ويجعل الصوت أحد العناصر المحورية في هوية الجهاز الجديدة. 

وأكدت الشركة أن التقنية تضمن درجات عالية من النقاء والعمق بفضل البرمجيات الخاصة بضبط الصوت من Bose، ما يسمح بجودة صوت لم يسبق لهواتف الفئة المتوسطة أن وصلت إليها.​

مكانة الهاتف في السوق وتجربة المستخدم

بفضل النظام الصوتي الجديد، يجذب Redmi K90 Pro Max انتباه المحترفين وهواة الصوتيات في الألعاب والمحتوى المرئي، ويضع نفسه في مرتبة متقدمة كمنافس لأجهزة الألعاب التخصصية، مع الحفاظ على سعر معقول ضمن الفئة المتوسطة العليا.​

إجمالاً، يجمع Redmi K90 Pro Max بين نظام صوت متكامل ومضخم احترافي من Bose، ليقدّم صوتاً يمكن وصفه بأنه الأكثر تميزاً في الهواتف الذكية لهذا العام حسب التقييمات الأولية.

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

الاهلي

إسلام صادق يثير الجدل بشأن مدرب القلعة الحمراء الجديد توروب

الهلال السعودي يعلن تجديد تعاقده مع الظهير "حمد اليامي"

الهلال السعودي يعلن تجديد تعاقده مع الظهير "حمد اليامي"

محمد شريف

تعرف على غيابات الأهلي في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد لمواجهة خيتافي بالدوري الإسباني

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

