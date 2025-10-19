Redmi K90 Pro Max قادم بصوت قوي بتقنية 2.1 ومضخم Bose مذهل

هاتف Redmi K90 Pro Max يضع معياراً جديداً لجودة الصوت في الهواتف الذكية من خلال دعمه لنظام صوتي قوي بتقنية 2.1 الفريدة، بالتعاون مع العلامة الصوتية الشهيرة Bose، ليقدم تجربة صوتية استثنائية بحضور فعلي للمضخم الصوتي "Subwoofer" في هيكل الجهاز.​

الهاتف يأتي لأول مرة بنظام 2.1 Channel Audio مخصص، حيث يحتوي على ثلاثة مكبرات صوت:

مكبرين ستيريو أماميين للصوت المحيط عالي النقاء.​

مكبر إضافي مدمج على ظهر الجهاز يحمل شعار Bose، يعمل فعلياً كمضخم صوت "Subwoofer"، ليعالج النغمات المنخفضة ويوفر قوة وضخامة في الصوت، ويوصّل تجربة عميقة أثناء مشاهدة الأفلام أو الألعاب أو الاستماع للموسيقى.​

هذا التعاون بين Redmi وبوز يُعد طفرة تقنية كبيرة تمثل نقلة في سوق الهواتف الذكية، خاصة أن مكبر الصوت الثالث يمنح Redmi K90 Pro Max صوتاً ثرياً وحضوراً واضحاً للجهير مقارنة بمعظم الهواتف التي تفتقر لهذه الخاصية الاحترافية.​

لمسات التصميم والتفاعل مع التجربة الصوتية

في التصميم، تم وضع مكبر الصوت الدائري بجانب وحدة الكاميرا مع العلامة التجارية الشهيرة "Sound by Bose"، ما يُبرز الطابع المبتكر للهاتف ويجعل الصوت أحد العناصر المحورية في هوية الجهاز الجديدة.

وأكدت الشركة أن التقنية تضمن درجات عالية من النقاء والعمق بفضل البرمجيات الخاصة بضبط الصوت من Bose، ما يسمح بجودة صوت لم يسبق لهواتف الفئة المتوسطة أن وصلت إليها.​

مكانة الهاتف في السوق وتجربة المستخدم

بفضل النظام الصوتي الجديد، يجذب Redmi K90 Pro Max انتباه المحترفين وهواة الصوتيات في الألعاب والمحتوى المرئي، ويضع نفسه في مرتبة متقدمة كمنافس لأجهزة الألعاب التخصصية، مع الحفاظ على سعر معقول ضمن الفئة المتوسطة العليا.​

إجمالاً، يجمع Redmi K90 Pro Max بين نظام صوت متكامل ومضخم احترافي من Bose، ليقدّم صوتاً يمكن وصفه بأنه الأكثر تميزاً في الهواتف الذكية لهذا العام حسب التقييمات الأولية.