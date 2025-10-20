ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حبات من الجوز يوميا؟

وفقًا لخبير تغذية، فإن تناول ثلاث حبات من الجوز فقط يوميًا يُعزز صحة الدماغ والقلب بشكل ملحوظ، الجوز غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والفيتامينات الأساسية التي تُحسّن الذاكرة، وتُقلل الالتهابات، وتُعزز وظائف القلب والأوعية الدموية، كما يُساعد تناوله بانتظام على تنظيم مستويات الكوليسترول، ويحمي من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

يُعدّ القلب والدماغ من أهمّ أعضاء الجسم، وقد يبذلان جهدًا إضافيًا أحيانًا. لذا، للحفاظ على صحتهما، عليك إطعامهما أطعمةً مغذيةً غنيةً بجميع العناصر الغذائية الكبرى والصغرى. ووفقًا لخبير تغذية من مومباي، يُعدّ الجوز من المكسرات الرائعة، فهو غنيٌّ بالعناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة.

في حين أن الجوز يوفر الدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن، فإنه يحافظ أيضًا على مستويات الكوليسترول وضغط الدم تحت السيطرة، والصحة الإدراكية - وبالتالي يدعم صحة القلب والدماغ.

، قالت ديبشيكا جين، أخصائية تغذية مُدرّبة في جامعة جوهانسبرغ ومُدرّبة وطنية معتمدة لمرض السكري، في فيديو نشرته على إنستغرام، إن تناول ثلاث حبات جوز فقط يوميًا لا يُساعد فقط على تقليل الالتهابات، بل يُعزز أيضًا وظائف القلب والدماغ بشكل ملحوظ. وأضافت: "الجوز من المكسرات الفعّالة جدًا، إذ يُساعد على بناء قلب وأمعاء أكثر صحة، كما يحتوي قشره على الكثير من الألياف والبوليفينولات. انقعه قبل تناوله، وتناول من 3 إلى 4 حبات جوز يوميًا".

فوائد الجوز لـ الدماغ والقلب؟

تقليل الالتهاب

يحدث الالتهاب نتيجة الإجهاد التأكسدي، وهو أساس العديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب، ومرض الزهايمر، وحتى السرطان. يقول الخبراء إن الجوز، الغني بالبوليفينولات، يُحارب الإجهاد التأكسدي والالتهابات. كما أن مجموعة فرعية من البوليفينولات تُعرف باسم الإيلاجيتانينات تُشارك في ذلك.

تقوم البكتيريا المفيدة في أمعائك بتحويل الإيلاجيتانين إلى مركبات تسمى اليوروليثينات، والتي تحمي من الالتهاب.

خفض ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية. ينصح الأطباء بتناول الجوز ليس فقط لخفض ضغط الدم، بل أيضاً لصحة القلب. كما يُخفض الجوز الكوليسترول والدهون الثلاثية. ويُعتقد أن حتى الاختلافات الطفيفة في ضغط الدم لها تأثير كبير على خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز الوظيفة الإدراكية

رغم أن قشور الجوز الصغيرة تبدو كالدماغ، إلا أن الدراسات تُشير إلى أن هذه المكسرات قد تكون مفيدة للعقل. تشير الدراسات إلى أن العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة في الجوز تُقلل الإجهاد التأكسدي والالتهابات عن طريق تقليل الجذور الحرة. كما وجدت الأبحاث أن المصابين بالاكتئاب أظهروا تحسنًا ملحوظًا في الأعراض عند تضمين المكسرات، وخاصةً الجوز، في نظامهم الغذائي اليومي.

يرتبط تناول الجوز بتحسين وظائف المخ، بما في ذلك تحسين الذاكرة ومهارات التعلم والتطور الحركي والسلوك المرتبط بالقلق.

كيفية إضافة الجوز إلى نظامك الغذائي اليومي؟

في حين أن خبراء التغذية ينصحون بتناول الجوز لمدة ثلاثة أيام، فإن أولئك الذين لا يفضلون تناول الجوز بمفرده، يمكنهم إضافة بعضه إلى طعامهم من خلال:

رشها على الخضروات الورقية أو سلطات الفواكه.

مطحون ناعماً في الصلصات والصلصات.

مقطعة ومستخدمة في الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة

مسحوق لاستخدامه كطلاء على الأسماك أو الدجاج

يقدم مع دقيق الشوفان أو الزبادي اليوناني

وصفات القلي السريع

على المعكرونة أو الخضار

كزيت في صلصة الخل

المصدر: timesnownews