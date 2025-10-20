قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دهس أب وابنه في مشاجرة بمدرسة دولية في الشيخ زايد.. والأم تكشف التفاصيل
المغرب بطلا لكأس العالم للشباب بعد الفوز على الأرجنتين
أسعار اللحوم اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. والنوع اللازم لنمو العضلات
هل يصل ثواب الصدقة التي نقدمها للميت؟.. الأزهر يوضح الحقيقة
بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟
أسعار الحديد اليوم الإثنين 20-10-2025 محليا وعالميا
مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار بمزلقان مغاغة في المنيا
نهائي مونديال الشباب.. المغرب يضاعف التقدم أمام الأرجنتين
نهائي كأس العالم للشباب..هدف مغربي مبكر في مرمى الأرجنتين
رئيس كولومبيا يرد على ترامب: لست من رجال الأعمال ولا تجار المخدرات
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025
رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حبات من الجوز يوميا؟

الجوز
الجوز
هاجر هانئ

وفقًا لخبير تغذية، فإن تناول ثلاث حبات من الجوز فقط يوميًا يُعزز صحة الدماغ والقلب بشكل ملحوظ، الجوز غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والفيتامينات الأساسية التي تُحسّن الذاكرة، وتُقلل الالتهابات، وتُعزز وظائف القلب والأوعية الدموية، كما يُساعد تناوله بانتظام على تنظيم مستويات الكوليسترول، ويحمي من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

يُعدّ القلب والدماغ من أهمّ أعضاء الجسم، وقد يبذلان جهدًا إضافيًا أحيانًا. لذا، للحفاظ على صحتهما، عليك إطعامهما أطعمةً مغذيةً غنيةً بجميع العناصر الغذائية الكبرى والصغرى. ووفقًا لخبير تغذية من مومباي، يُعدّ الجوز من المكسرات الرائعة، فهو غنيٌّ بالعناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة.

في حين أن الجوز يوفر الدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن، فإنه يحافظ أيضًا على مستويات الكوليسترول وضغط الدم تحت السيطرة، والصحة الإدراكية - وبالتالي يدعم صحة القلب والدماغ.

، قالت ديبشيكا جين، أخصائية تغذية مُدرّبة في جامعة جوهانسبرغ ومُدرّبة وطنية معتمدة لمرض السكري، في فيديو نشرته على إنستغرام، إن تناول ثلاث حبات جوز فقط يوميًا لا يُساعد فقط على تقليل الالتهابات، بل يُعزز أيضًا وظائف القلب والدماغ بشكل ملحوظ. وأضافت: "الجوز من المكسرات الفعّالة جدًا، إذ يُساعد على بناء قلب وأمعاء أكثر صحة، كما يحتوي قشره على الكثير من الألياف والبوليفينولات. انقعه قبل تناوله، وتناول من 3 إلى 4 حبات جوز يوميًا".

فوائد الجوز لـ الدماغ والقلب؟

تقليل الالتهاب

يحدث الالتهاب نتيجة الإجهاد التأكسدي، وهو أساس العديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب، ومرض الزهايمر، وحتى السرطان. يقول الخبراء إن الجوز، الغني بالبوليفينولات، يُحارب الإجهاد التأكسدي والالتهابات. كما أن مجموعة فرعية من البوليفينولات تُعرف باسم الإيلاجيتانينات تُشارك في ذلك.

تقوم البكتيريا المفيدة في أمعائك بتحويل الإيلاجيتانين إلى مركبات تسمى اليوروليثينات، والتي تحمي من الالتهاب.

خفض ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية. ينصح الأطباء بتناول الجوز ليس فقط لخفض ضغط الدم، بل أيضاً لصحة القلب. كما يُخفض الجوز الكوليسترول والدهون الثلاثية. ويُعتقد أن حتى الاختلافات الطفيفة في ضغط الدم لها تأثير كبير على خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز الوظيفة الإدراكية

رغم أن قشور الجوز الصغيرة تبدو كالدماغ، إلا أن الدراسات تُشير إلى أن هذه المكسرات قد تكون مفيدة للعقل. تشير الدراسات إلى أن العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة في الجوز تُقلل الإجهاد التأكسدي والالتهابات عن طريق تقليل الجذور الحرة. كما وجدت الأبحاث أن المصابين بالاكتئاب أظهروا تحسنًا ملحوظًا في الأعراض عند تضمين المكسرات، وخاصةً الجوز، في نظامهم الغذائي اليومي.

يرتبط تناول الجوز بتحسين وظائف المخ، بما في ذلك تحسين الذاكرة ومهارات التعلم والتطور الحركي والسلوك المرتبط بالقلق.

الجوز

كيفية إضافة الجوز إلى نظامك الغذائي اليومي؟

في حين أن خبراء التغذية ينصحون بتناول الجوز لمدة ثلاثة أيام، فإن أولئك الذين لا يفضلون تناول الجوز بمفرده، يمكنهم إضافة بعضه إلى طعامهم من خلال:

رشها على الخضروات الورقية أو سلطات الفواكه.

مطحون ناعماً في الصلصات والصلصات.

مقطعة ومستخدمة في الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة

مسحوق لاستخدامه كطلاء على الأسماك أو الدجاج

يقدم مع دقيق الشوفان أو الزبادي اليوناني

وصفات القلي السريع

على المعكرونة أو الخضار

كزيت في صلصة الخل

المصدر: timesnownews

جوز صحة الدماغ القلب الدماغ أعضاء الجسم فوائد الجوز لـ الدماغ والقلب الدهون الصحية الفيتامينات المكسرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

سلع- صورة أرشيفية

تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

وزارة الداخلية

الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن

مظاهرات ضد ترامب.. ملايين الأمريكيين في شوارع الولايات المتحدة

لا للملوك | مظاهرات ضد ترامب.. ملايين الأمريكيين في شوارع الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

كيم كاردشيان

كيم كاردشيان تثير الجدل بإطلالة غريبة في أحدث ظهور.. صور

عروسة صينية

عروس صينية تلغي زفافها وتطالب برسوم "عناق" بقيمة 4200 دولار

البواسير

إزاى تحمى نفسك من البواسير .. إليك طرقا سهلة

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

فيديو

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد