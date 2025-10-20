كوشنر: نجاح خطة السلام يعتمد على إيجاد بديل لحماس

قال الملياردير الأمريكي البارز جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، إنّ نجاح خطة السلام يعتمد على إيجاد بديل لحماس.

وأضاف كوشنر، في تصريح، أنّ الحركة تسعى إلى إعادة تشكيل نفسها بعد الضغوط العسكرية والسياسية التي تواجهها.

وطرح كوشنر رؤية مفادها أن إعادة تشكيل حماس لا تقتصر على تغييرات داخلية فحسب، بل تشمل أيضاً تغيّرات في سلوكها، رسائلها، وربما التحالفات التي تروّج لها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكّد أنّ مراقبة هذه التحوّلات بدقة مهمّ لكافة الأطراف المعنية، ليس فقط للتقدير التكتيكي، بل أيضاً لضمان استقرار طويل الأمد في المنطقة.