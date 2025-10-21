كيف يتم اختيار العلماء في قائمة ستانفورد؟ أستاذ بالقومي للبحوث يجيب

كشف الدكتور نصر الله محمد أستاذ علوم المواد المتقدمة بالمركز القومي للبحوث، تفاصيل الاختيار وتقييم العلماء في قائمة ستانفورد.



وقال نصر الله محمد في حواره على قناة " المحور "، :" تصنيف قائمة ستانفورد مميز ويقوم على معيار عدد الأبحاث المنشورة وعدد الاستشهادات ".

وأكمل نصر الله محمد :" في عام 2025 قائمة ستانفورد أخدت 236 عالم على مستوى العالم وهم الأكثر تميزا واستشهادا وتأثيرا في مختلف المجالات العلمية ".



وتابع نصر الله محمد :" تصنيف ستانفورد وضع معايير قائمة على معلومات وبيانات ولا دخل للبشر في اختيار المتواجدين على القائمة ويستند على معامل هيرش العالمي ".

وأكمل نصر الله محمد :" وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضع استراتيجيات لدعم العلماء ".