هالة سرحان تدافع عن هاني فرحات وتوضح سبب حصوله على الجنسية السعودية

علقت الإعلامية هالة سرحان على تصريحات الموسيقار هاني فرحات بشأن الحملات التي تستهدفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن حصوله على الجنسية السعودية جاء نتيجة تفوقه الفني وعبقريته الموسيقية.



وقالت هالة سرحان عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا):

«شاهدت المايسترو هاني فرحات المبدع في فيديو مع أول أوركسترا سيمفوني سعودي، ولم أصدق عيني من روعة الأداء. الأوركسترا كانت أكثر من رائعة، والمكانة التي وصل إليها المايسترو المصري الذي منح الجنسية السعودية لتفوقه الفني تستحق الفخر. لو كان يقود أوركسترا أمريكية أو إنجليزية أو فرنسية لكان مكسر الدنيا».



وأضافت:«السعودية اختارت طريق احترام حقوق الإنسان ورعاية المبدعين، وحققت في سنوات قصيرة طفرة حضارية وثقافية مذهلة. ومن الطبيعي أن تستقطب العقول والخبرات المتميزة من كل أنحاء العالم للمشاركة في نهضتها»



وتابعت سرحان :«الشعب السعودي اليوم يفخر بهويته المنفتحة، ومن حقه أن يستقطب المواهب ويعلّم الأجيال الجديدة. أمريكا وأوروبا نفس الشيء، فهما تبنيان نهضتهما على استقدام العقول المبدعة من مختلف الدول».



كما انتقدت هالة قائلة:«ما يُروّج له البعض من تجاوزات وبذاءات على السوشيال ميديا هو محاولة خبيثة لإحداث وقيعة بين الدولتين الشقيقتين. نحن في مصر لطالما افتخرنا بأي مصري يحقق نجاحًا في الخارج».



وأضافت مستشهدة بأمثلة من رموز الفن المصري:«نفتخر بفرح الديباني وفاطمة سعيد وعمر الشريف، ولم نقل يومًا إن أحدًا “خطفهم”. هؤلاء أبناؤنا يمثلون مصر بفخر أينما ذهبوا».



واختتمت الإعلاميةة:«المصريون معروفون باحترامهم وثقافتهم، ولا يجب الانجرار وراء اللجان الإلكترونية التي تبث الفتن. وفق الله المايسترو هاني فرحات في رحلته الجديدة، ووفق السعودية في مشروعها الطموح، ومصر الغالية في مسيرتها المستمرة نحو النجاح والإبداع».