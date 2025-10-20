محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير كندا تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين

بحث محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، مع سفير كندا بالقاهرة أولريك شانون، ، والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، دعم العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وكندا.



وثمن المحافظ جودة النظام التعليمي في كندا خاصة التعليم الفني، مؤكداً أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بهذا النوع من التعليم لخلق أيدٍ عاملة مدربة ومؤهلة لمواجهة تحديات سوق العمل.



وأكد المحافظ اهتمام الدولة المصرية البالغ بمشروعات التكيف ومواجهة التغيرات المناخية والآثار المترتبة عليها، مثل ارتفاع منسوب سطح البحر وزيادة كميات الأمطار. وأشار المحافظ إلى وضع استراتيجيات للعمل المحلي في إدارة الأزمات والكوارث والحفاظ على المباني الساحلية.



بدوره، أوضح السفير الكندي أن الإسكندرية تحظى بمكانة خاصة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تُعد جولة استكشافية للتعرف على فرص الاستثمار والتعاون في مختلف المجالات بين الإسكندرية وكندا.



وأوضح السفير أنه حرص على وجود ممثلين من مختلف أقسام السفارة خلال الزيارة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا الاستكشاف.



كما أكد السفير الكندي، اهتمام بلاده الكبير بالتعليم الفني، مشيراً إلى وجود تعاون كندي مصري قائم بالفعل في مجال الممارسات الزراعية الذكية بمحافظات الدلتا، ومنها البحيرة وكفر الشيخ.

