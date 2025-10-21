نقص في الاسطوانات.. جولة مفاجئة للتموين على محطات تعبئة الغاز بدمياط

قامت مديرية التموين بدمياط بقيادة مجدي عبد الكريم بتدشين جولة رقابية مكثفة علي عدد من محطات تعبئة الغاز وذلك للإطمئنان علي صلاحية الاسطوانات قبل وصولها للمستهلك والالتزام بالأسعار الجديدة بعد تحريك أسعار المواد البترولية.

و خلال تلك الجولة تم إجراء قياس وزن الأسطوانات، وتبين وجود نقص وزن فى الأسطوانات المنزليه بواقع ٢.٣٥٠ كيلو فى الأسطوانات الصغيره و ٣.٥ كيلو فى الأسطوانات الكبيرة.

بالإضافة إلى أنه تم التحفظ على الأسطوانات المخالفة ، وعلي الفور تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وعرضه على النيابه العامه و ذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

و على هذا الصعيد تم أخد عينة من الأسطوانات للتأكد من صلاحيتها وصلاحية المحابس وعدم وجود عيوب بالاسطوانات، حفاظا على سلامة المواطنين مستخدمى أسطوانات الغاز.