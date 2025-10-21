قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع .. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة
مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"
الحكومة: مهرجان شتوي في تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين
دخول المساعدات وتذليل العقبات.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية
وزير التعليم يعلن ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية
بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات
فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي
وسط ترقب مرموش.. ليلة أوروبية مشتعلة بين فياريال ومانشستر سيتي
800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم
تعرف على خطة الحكومة لمواجهة السيول والأمطار في الشتاء
صناعة النواب: التعاون مع كوريا في تصنيع السيارات خطوة نحو خفض الأسعار وتحقيق الاكتفاء المحلي

حسن رضوان

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الكوري بشأن توطين صناعة السيارات في مصر، تمثل نقلة نوعية في ملف التصنيع المحلي، مؤكدة أن هذا التعاون ليس فقط فرصة اقتصادية، بل خطوة استراتيجية نحو خفض أسعار السيارات على المدى المتوسط والطويل.

وأضافت متى، في تصريح خاص لـ صدي البلد ، أن دخول تكنولوجيا الصناعة الكورية إلى السوق المصرية يمكن أن يساهم في نقل الخبرات وزيادة نسب المكون المحلي، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد، وبالتالي تخفيف الضغط على العملة الصعبة، وانعكاس ذلك تدريجيًا على الأسعار.

كوريا الجنوبية دولة رائدة عالميًا في صناعة السيارات والذكاء الاصطناعي

وأكدت النائبة أن كوريا الجنوبية دولة رائدة عالميًا في صناعة السيارات والذكاء الاصطناعي، والتعاون معها يعكس رؤية القيادة السياسية في استقطاب الشركاء الموثوقين لبناء قاعدة صناعية قوية في مصر، وخاصة في القطاعات التي ترتبط مباشرة باحتياجات المواطنين اليومية.

وتابعت: "الأمر لا يتوقف عند التصنيع فقط، بل يمتد إلى تطوير المهارات ونقل التكنولوجيا وإنشاء مدارس فنية متخصصة وجامعات تكنولوجية بشراكة كورية، ما يخلق جيلاً جديدًا من الصناع المصريين المؤهلين للعمل في هذه الصناعات الدقيقة."

واختتمت إيفلين متى تصريحها بالتأكيد على أن هذه الشراكة تُعد بوابة واسعة لتحسين جودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، ما يدعم خطط الدولة نحو التصدير وفتح أسواق جديدة.

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

ترزي حريمي

حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

طماطم 023 F1

ليس طائرة حربية.. لماذا يتفوق صنف طماطم 023 F1 عند المزارعين؟

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

وحدة الطعام المتنقلة

عايز تشتغل.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

من مرحاض إلى فندق فاخر.. ذا دنيتي يقدم تجربة إقامة فريدة تحت الأرض

تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

الكشف عن مشكلة خطيرة في الفتيس ثماني السرعات من جنرال موتورز

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

