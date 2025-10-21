صناعة النواب: التعاون مع كوريا في تصنيع السيارات خطوة نحو خفض الأسعار وتحقيق الاكتفاء المحلي

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الكوري بشأن توطين صناعة السيارات في مصر، تمثل نقلة نوعية في ملف التصنيع المحلي، مؤكدة أن هذا التعاون ليس فقط فرصة اقتصادية، بل خطوة استراتيجية نحو خفض أسعار السيارات على المدى المتوسط والطويل.

وأضافت متى، في تصريح خاص لـ صدي البلد ، أن دخول تكنولوجيا الصناعة الكورية إلى السوق المصرية يمكن أن يساهم في نقل الخبرات وزيادة نسب المكون المحلي، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد، وبالتالي تخفيف الضغط على العملة الصعبة، وانعكاس ذلك تدريجيًا على الأسعار.

كوريا الجنوبية دولة رائدة عالميًا في صناعة السيارات والذكاء الاصطناعي

وأكدت النائبة أن كوريا الجنوبية دولة رائدة عالميًا في صناعة السيارات والذكاء الاصطناعي، والتعاون معها يعكس رؤية القيادة السياسية في استقطاب الشركاء الموثوقين لبناء قاعدة صناعية قوية في مصر، وخاصة في القطاعات التي ترتبط مباشرة باحتياجات المواطنين اليومية.

وتابعت: "الأمر لا يتوقف عند التصنيع فقط، بل يمتد إلى تطوير المهارات ونقل التكنولوجيا وإنشاء مدارس فنية متخصصة وجامعات تكنولوجية بشراكة كورية، ما يخلق جيلاً جديدًا من الصناع المصريين المؤهلين للعمل في هذه الصناعات الدقيقة."

واختتمت إيفلين متى تصريحها بالتأكيد على أن هذه الشراكة تُعد بوابة واسعة لتحسين جودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، ما يدعم خطط الدولة نحو التصدير وفتح أسواق جديدة.