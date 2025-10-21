قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الصين لن تغزو تايوان لأنني أثق في الرئيس شي
أمك اشترتها له.. البنتاجون يرد على سؤال بشأن ربطة عنق هيجسيث
شريف فتحي: مصر مؤهلة لتكون المقصد السياحي الأول عالميًا بفضل تنوع منتجاتها السياحية
مـ.قتل وإصابة 22 شخصا.. تنظيم القاعدة يهاجم مقر عسكري يمني
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
أخبار البلد

شريف فتحي يُشارك في افتتاح الاجتماع السنوي لمنتدى السياحة العالمي ببروكســل

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

شارك، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في افتتاح الاجتماع السنوي لمنتدى السياحة العالمي (Global Tourism Forum Annual Meeting) المُنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، تحت عنوان "إعادة تعريف السياحة في عالم متغير"، والذي ينظمه معهد منتدى السياحة العالمي خلال الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر الجاري.

 

وزير السياحة والآثار 

ويعد منتدى السياحة العالمي، حدثًا دوليًا رفيع المستوى، فهو منصة تعاون دولية تركز على مواجهة تحديات قطاع السياحة والسفر حيث يجمع قادة ومبتكرين وخبراء وصناع قرار في هذا القطاع لمناقشة مستجدات ومستقبل القطاع.

ويركز المنتدى هذا العام على موضوعات رئيسية منها دور التكنولوجيا في السياحة والابتكارات التكنولوجية التي تُشكّل هذه الصناعة مثل الذكاء الاصطناعي، والسياحة المستدامة والسياسات البيئية، واتجاهات الاستثمار في السياحة وآفاقه العالمية، والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص، والفرص في الأسواق الناشئة، وتحسين تنافسية الوجهات السياحية، والطيران المستدام، والتحوّل الرقمي في المطارات والخدمات المؤثرة على تجربة السفر.

ويسعى المنتدى إلى تحقيق نماذج تنمية مستدامة لأسواق السفر الناشئة، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات لضمان نمو السياحة.

شهد الافتتاح حضور لفيف من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات سياحية، وشيخة النويس الأمين العام المُنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، بالإضافة الى المسئولين عن ملفات السياحة والآثار بالمفوضية الأوروبية.

كما شارك في الحضور من الجانب المصري السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا ولوكسمبورج، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد محمد فرج المُشرف المالي والإداري على المكتب السياحي ببرلين بدولة ألمانيا ودول الإشراف التابعة، والأستاذة إسراء أسامة سكرتير ثاني بالسفارة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا ولوكسمبورج.

وزير السياحة والآثار سياحة منتدي السياحة العالمي مصر منظمة السياحة العالمية

