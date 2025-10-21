عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد

حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من خطورة «ارتكاريا البرد» أو ما يُعرف بحساسية البرد، مؤكدًا أنها حالة صحية تصيب الجلد والجهاز التنفسي نتيجة التعرض للهواء أو الماء البارد، وتزداد مع ضعف المناعة أو وجود أمراض مزمنة.

وأوضح «بدران»، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة قناة اكسترا نيوز، أن ارتكاريا البرد تنتج عن محفزات عديدة أبرزها: «ارتداء ملابس غير مناسبة في الطقس البارد، والتعامل المباشر مع الماء البارد أو الثلج، ونقص المناعة، واضطرابات في الدورة الدموية، وقلة النوم، والتعرض للعدوى الفيروسية، بالإضافة إلى التدخين السلبي الذي وصفه بأنه خطر خفي يمتد تأثيره إلى الأطفال والرضع، ويؤثر سلبًا على الجهاز التنفسي ويضاعف فرص الإصابة بالحساسية».

وأشار إلى أن الإصابة قد تبدأ بأعراض بسيطة مثل احمرار الجلد وحكّة خفيفة، لكنها قد تتطور إلى تورم في الشفتين، ضيق في التنفس، واضطراب في الحنجرة، خاصة في الحالات المرتبطة بالربو أو ضعف المناعة.