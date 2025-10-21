قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار حكومي.. هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية
استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع .. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة
مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"
الحكومة: مهرجان شتوي في تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين
دخول المساعدات وتذليل العقبات.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية
وزير التعليم يعلن ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية
بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات
فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي
برلمان

قيادي بـ "الجبهة الوطنية": القمة المصرية الأوروبية خطوة تاريخية لترسيخ الشراكة بين القاهرة وبروكسل

المهندس ياسر الحفناوي
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بـ حزب الجبهة الوطنية ورئيس الجالية المصرية بجدة، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، تمثل محطة فارقة في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن انعقاد هذه القمة يعكس المكانة الإقليمية والدولية المتزايدة التي باتت تتمتع بها مصر في ظل قيادتها السياسية الرشيدة.

وأوضح «الحفناوي» أن هذه القمة بمثابة حدث تاريخي حيث  تُعد الأولى من نوعها بين الجانبين، وتأتي تتويجا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أُطلقت رسميا في القاهرة في مارس 2024، وهي خطوة تعكس حرص الاتحاد الأوروبي على بناء علاقة متوازنة ومستدامة مع مصر، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشريكا محوريا في قضايا الطاقة، والتنمية، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية.

وأشار القيادي بحزب الجبهة الوطنية، إلى أن الزيارة تحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة، فسياسيا، تمثل فرصة لتعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التطورات في الشرق الأوسط، والأوضاع في غزة، والجهود المصرية المستمرة لتحقيق التهدئة ودعم القضية الفلسطينية. كما أنها تُبرز الدور المحوري لمصر في إعادة صياغة معادلات الأمن الإقليمي بما يخدم مصالح الشعوب واستقرار المنطقة.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أوضح «الحفناوي» أن عقد منتدى اقتصادي موسع على هامش القمة بمشاركة كبار المستثمرين الأوروبيين، يفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية، في قطاعات استراتيجية كالهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والنقل البحري والصناعات التحويلية. وهو ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، وبوابة للتجارة بين أوروبا وأفريقيا.

وشدد المهندس ياسر الحفناوي على أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة الأوروبية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات العالمية الراهنة من أزمات اقتصادية وصراعات سياسية، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية تعيش مرحلة ازدهار حقيقي، وأن تحركات الرئيس السيسي الخارجية أصبحت نموذجا في توظيف السياسة لخدمة الاقتصاد والتنمية.

النواب البرلمان حزب الجبهة الجبهة الوطنية اخبار البجبهة

