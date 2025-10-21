شيكابالا: خوان بيزيرا العقل كله وبيمتع الجماهير بالكورة بتاعته

أشاد محمود عبد المنعم شيكابالا نجم الزمالك السابق، بـ أداء اللاعب خوان بيزيرا.

رأي شيكابالا في خوان بيزيرا:

وقال شيكابالا في تصريحات إذاعية : “الكورة مش بالطول ولا بالجسم الكورة بالعقل و خوان بيزيرا العقل كله و بيمتع الجماهير بالكورة بتاعته و هو تحس انه واحد مننا ”.

رأي شيكابالا في قطة:

وكان قد وجه أحمد عاطف الشهير بـ«قطة»، لاعب وسط نادي بيراميدز، رسالة خاصة إلى محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد الزمالك السابق، مشيدًا بتاريخه ومكانته في الكرة المصرية.

وقال "قطة" خلال تصريحات عبر قناة «MBC مصر 2»:«شيكابالا أسطورة كبيرة، وأنا بحبه جدًا، وهو بالنسبة لي حاجة كبيرة من وأنا في السنبلاوين».

وأضاف لاعب بيراميدز أن اللعب في صفوف الفريق وسط هذا الكم من النجوم يمثل حلمًا لأي لاعب، مؤكدًا أنه يكتسب خبرات كبيرة من زملائه، وقال:«اللعب في بيراميدز حلم، باخد من زمايلي خبرات، وقدرت أحقق معاهم بطولات مهمة».

وأشار إلى أن مشواره مع بيراميدز شهد نجاحات كبيرة رغم قصر المدة، حيث تابع:«في سنة ونصف حققت 3 بطولات.. بطولة عالم وبطولتين قاريتين».