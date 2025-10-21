وزير الطيران لصدى البلد: نضع التكنولوجيا نصب أعيننا وندرس عقد مؤتمر دولى للذكاء الاصطناعي

أكد وزير الطيران، الدكتور سامح حفني، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب التكنولوجي، وتعتبر الذكاء الاصطناعي عنصرًا محوريًا في جميع تفاصيل عمليات شركات الطيران. وأوضح حفني، في تصريح خاص لصدى البلد ، أن الوزارة تعمل على دمج أحدث التقنيات الذكية لتعزيز كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة في قطاع الطيران، مما يعكس رؤية متطورة تتماشى مع التطورات العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد دراسة إمكانية تنظيم مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطيران، بهدف مناقشة التطبيقات الحديثة لهذه التكنولوجيا في مجالات الطيران المختلفة، مثل إدارة المطارات، تحسين أداء الطائرات، وتطوير تجربة المسافرين. وأضاف أن هذا المؤتمر سيجمع خبراء دوليين ومتخصصين لتبادل الأفكار والرؤى، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في قطاع الطيران.

واختتم حفني حديثه بالتأكيد على التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية للطيران بما يواكب التحديات المستقبلية.