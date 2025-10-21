محافظ المنوفية يترأس اجتماعا موسعا برؤساء الوحدات المحلية ويصدر توجيهات عاجلة

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا موسعاً لمناقشة تنفيذ توصيات مجلس المحافظين المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، المستشار الهندسي، المستشار القانوني ، وعدد من مديري الإدارات المعنية بالديوان العام.

استهل محافظ المنوفية اجتماعه، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025 ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية من خلال تجهيز اللجان والمقار الانتخابية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة وتجهيز المداخل وأماكن انتظار خاصة لكبار السن والفئات الأولى بالرعاية ، مع مراعاة التيسير على الناخبين في الوصول إلى اللجان الانتخابية للمشاركة والادلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وتقديم كافة الخدمات والدعم اللوجيستي بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمختصة لإنجاح العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل الحضاري والمشرف والالتزام بالحيادية التامة دون التوجه لدعم أي مرشح.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع إدارة المرور بالمتابعة اليومية لتنفيذ تطبيق التعريفة الجديدة ، وذلك بجميع مواقف سيارات الاجرة والنقل الجماعي سواء داخل المحافظة أو خارجها بين المحافظات ، والتأكد من عدم وجود زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة من قبل المحافظة والتشديد بالالتزام الكامل بها وعدم مخالفة خطوط السير والحمولة الزائدة لتحقيق الانضباط التام ، وكذا متابعة محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها بالسعر الرسمي لمنع استغلال المواطنين والتعامل بكل حسم وبقوة مع المخالفين لذلك.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، وعلى رأسها متابعة أسعار السلع وضبط الأسواق، والاستعداد لموسم فصل الشتاء القادم، ملف التصالح والازالات ، حيث وجه محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية المكبرة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية وضبط الأسعار وصلاحية السلع المعروضة ، والتأكد من التزام التجار والمحلات بإعلان أسعار هذه السلع بشكل واضح للمستهلكين ، والتنسيق مع الغرفة التجارية للتوسع في إقامة المنافذ لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وفيما يخص الاستعداد لموسم الشتاء القادم ، وجه محافظ المنوفية رؤساء المراكز بالتنسيق مع شركة المياه بمتابعة تحسين شبكات تصريف مياه الأمطار وحصر بؤر تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الأكثر عُرضة ، وتشكيل لجان للمرور على أعمدة الإنارة للتأكد من إجراء الصيانة الدورية اللازمة وتأمينها حفاظاً على سلامة المواطنين ، وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن والعرض عليه.

فيما تطرق الاجتماع ، الى استعراض الموقف الحالي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء، وأكد محافظ المنوفية على تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة التى أقرتها الدولة لإنهاء الملفات المتبقية مع التواجد الميداني بالمراكز التكنولوجية لمتابعة انتظام سير عمل اللجان المختصة وتسريع وتيرة العمل وإنجاز المهام المطلوبة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، كما تم التشديد على تنفيذ الإزالات الفورية للحالات المستهدفة وكذا الغير مطابقة لإشتراطات التصالح ضمن أعمال الموجة الـ27 الجاري تنفيذها ، مع ضرورة التصدي بكل حزم وحسم مع أية تجاوزات، أو مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، خلال فترة الانتخابات البرلمانية.

كما تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق التام مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإزالة كل صور التعديات على جانبي النهر لتفادي ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل ، والازالة الفورية لأية محاولات للتعدي في المهد قبل تفاقمها ضمن الموجة (٢٧) ودراسة جميع الحالات بشكل دقيق من مختلف الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.

وفى إطار النهوض بتحسين جودة الخدمات وتحقيق رضاء المواطن والسعي الدائم لتلبية متطلباته، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتضافر الجهود والتواجد الميداني بالشارع للاستماع إلى طلبات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها، مع الارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم بشتى القطاعات، مع التشديد الكامل بالمتابعة المستمرة لآليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة لتدعيم مشروعات البنية التحتية بالقطاعات الهامة التي تمس حياة المواطنين بشكل يومى ، فضلاً عن الاهتمام المباشر بمنظومة النظافة ورفع كفاءتها للارتقاء بالمظهر الحضاري، لافتاً الى أن هدفنا جميعا خدمة المواطن والعمل على تلبية مطالبه.