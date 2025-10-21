تمثال مجسم.. اتحاد شباب المصريين في الخارج يحتفلون بجهود الرئيس السيسي الوطنية.. صور

قام اتحاد شباب المصريين في الخارج، بإنشاء تمثال مجسم للرئيس السيسي، احتفالا بوصوله إلى بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الاوروبية وتقديرا لمجهوداته الوطنية الكبيرة.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المطار العسكري في بروكسل، وذلك في مستهل زيارة سيادته إلى مملكة بلجيكا، التي سوف يشارك خلالها في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى يوم ٢٢ أكتوبر الجاري.

وكان في استقبال سيادته لدى الوصول نائبة الوزير والسكرتيرة العامة لوزارة الشئون الخارجية البلجيكية، ومديرة مراسم المجلس الأوروبي، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية، ومدير مراسم مطار بروكسل العسكري، والسفير المصري واعضاء السفارة المصرية في بروكسل.