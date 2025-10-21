بيراميدز يتفوق على فاركو 1-0 في الشوط الأول

تقدم نادي بيراميدز على فاركو بهدف وحيد، الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد الدفاع الجوي في الجولة الحادي عشر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 23، بعد كرة عرضية من محمد الشيبي من جهة اليمين قابلها فيستون ماييلي بتسديدة من لمسة واحدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى.

وجاء التشكيل على النحو التالي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مروان حمدي