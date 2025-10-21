زيادة عدد الرحلات الداخلية في الصين بنسبة 18% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام

ذكرت وزارة الثقافة والسياحة الصينية اليوم /الثلاثاء/، أنه تم تسجيل نحو 5 مليارات رحلة داخلية في الصين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، زيادة بنسبة 18% على أساس سنوي.



وأفادت الوزارة في بيان - نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - بأن السياح المحليون أنفقوا إجمالي 4.85 تريليون يوان (نحو 684 مليار دولار أمريكي) خلال فترة التسعة أشهر، زيادة بنسبة 11.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة عام 2024.



ووفقا للبيان، ظل سكان الحضر المحرك الرئيسي للسياحة الداخلية في الصين، حيث قاموا بنحو 3.8 مليار رحلة، وبلغ إجمالي نفقاتهم 4.05 تريليون يوان.



يذكر أن عدد الرحلات الداخلية التي قام بها سكان الريف زاد بنسبة 25 بالمئة على أساسي سنوي، مع ارتفاع الانفاق بنسبة 24 %.