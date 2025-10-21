من قلب بروكسل.. بسمة وهبة وسط سعادة غامرة وأجواء لا توصف

من قلب الحدث وفي أجواء باردة في العاصمة البلجيكية بروكسل، رصدت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، توافد أبناء الجالية المصرية من مختلف دول أوروبا، وذلك تزامنًا مع انعقاد القمة المصرية الأوروبية لأول مرة، مؤكدة أن الحضور الكثيف والتفاعل الحماسي من أبناء الوطن في الخارج يعكس حالة من الحب والانتماء الصادقين تجاه مصر وقيادتها السياسية.

وأشارت "وهبة"، خلال تقديمها حلقة خاصة من العاصمة بروكسل ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، إلى أن تدني درجات الحرارة لم يمنع المئات من المصريين من التجمع في الساحات القريبة من موقع القمة، في انتظار الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفة مشهد تجمع المصريين بكونه يبعث الدفء في القلوب.

من جانبه، قال أحد أفراد الحشد إنه قدم من باريس ضمن مجموعة تضم 140 شخصاً، وأضاف: "حبنا لبلدنا وللسيد الرئيس هو الدافع وراء قدومنا، حتى لو كان اللقاء في أبعد نقطة من العالم كاليابان أو بانكوك كنا سنأتي. نفتخر ببلدنا، ونعتز بزعيمنا الذي رفع رؤوسنا عالياً."

وأوضح، أن صورة مصر تحسّنت كثيرًا في نظر العالم، مضيفًا: "في السابق كانت نظرة البعض لمصر سلبية، أما الآن، فبعد أن جمعت مصر زعماء العالم في أرض سيناء، صرت أقول بكل فخر في باريس: أنا مصري"، مضيفا أن الرئيس السيسي هو الذي استطاع أن يجمع العالم كله على أرض مصر، وتحيا مصر برئيسها وبشعبها العظيم.

واختتم اللقاء بهتافات قوية من الحشود، تعالت فيها الأصوات تردد "تحيا مصر"، في مشهد يجسد وحدة المصريين وتلاحمهم، مهما ابتعدت بهم المسافات.