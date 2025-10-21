كانت بـ 40 جنيه.. وزير الخارجية: أنا من أسرة بسيطة جدا وأبويا كان بيحوش الفلوس عشان يشتريلي بدلة

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه لم أنسى أنه كنت الأول على أسيوط ومحافظات الصعيد في مرحلة الثانوية العامة، وفرحة والدي ووالدتي بالنجاح، وبعد النجاح قابلت المحافظ، وخصص رحلة لأوائل الثانوية العامة لزيارة 5 دول أوروبية.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج "دبلوكاست"، أنه أنا من أسرة بسيطة جدا وأبويا كان بيحوش الفلوس عشان يشتريلي بدلة، وهو اللي جابلي أول بدلة سافرت بيها أوروبا في أول رحلة ليا وكانت البدلة في وقتها بـ 40 جنيه"



وتابع وزير الخارجية، أنه كنت منبهر بعد يارتي لتلك الدول وتعلمت من الثقافات المختلفة وكنت منبهر بعد زيارتي لأوبرا فيينا ووقفت مشدوها أمام عروض أوبرالية عالمية.